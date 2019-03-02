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    Президент «Урала»: «300 тысяч за участие Панюкова в матче с «Зенитом» – неподъемная сумма. Ну куда нам?»

    Президент «Урала» Григорий Иванов в преддверии матча с «Зенитом» объяснил, почему в игре не примет участие нападающий Андрей Панюков. Форвард принадлежит клубу из Санкт-Петербурга, а в Екатеринбурге находится на правах аренды.

    – Панюков не сыграет с «Зенитом»?

    – Нет. Владимир Ильин пропускает встречу по карточкам, а Панюков – по арендному договору.

    – 300 тысяч евро за его выход на поле – неподъемная сумма?

    – Конечно! Если бы было прописано, допустим, несколько миллионов рублей, возможно, подключили бы спонсоров. Но здесь 300 тысяч – и не рублей… Ну куда нам? Мы отказались.

    – Понимаете «Зенит»?

    – Это право питерского клуба. Хотя, если вы отдаете футболиста в аренду, значит, он вам не подходит. Почему бы ему тогда не сыграть против вас? Посмотрите его в деле. Но, конечно, никаких вопросов к «Зениту» не возникает. Он поступил так, как посчитал нужным.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • «Урал» идет девятым.
    • Матч начнется в 11:30 по Москве.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.03.2019 09:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 2 марта 2019, 10:43

      Зачем эту тему вообще муссируют? Все клубы в арендных контрактах игроков прописывают - "за исключением игр с Арендодателем"... Только Зенит не столь категоричен - платите деньги и включайте в состав на игру.. И всё..

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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 марта 2019, 10:03

      Зенит отдал вам Андрюху из жалости, чтобы в ФНЛ не вылетели. Деньги ему платит. А вы бы хотели чтобы он еще и против хозяина играл. Во-первых, это предательство в с его стороны. А, во-вторых, наглость с вашей стороны. В Зените и так знают кто такой Панюков. Все матчи по телеку кажут, а селекционеры смотрят.

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