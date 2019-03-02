Президент «Урала»: «300 тысяч за участие Панюкова в матче с «Зенитом» – неподъемная сумма. Ну куда нам?»

Президент «Урала» Григорий Иванов в преддверии матча с «Зенитом» объяснил, почему в игре не примет участие нападающий Андрей Панюков. Форвард принадлежит клубу из Санкт-Петербурга, а в Екатеринбурге находится на правах аренды.

– Панюков не сыграет с «Зенитом»?

– Нет. Владимир Ильин пропускает встречу по карточкам, а Панюков – по арендному договору.

– 300 тысяч евро за его выход на поле – неподъемная сумма?

– Конечно! Если бы было прописано, допустим, несколько миллионов рублей, возможно, подключили бы спонсоров. Но здесь 300 тысяч – и не рублей… Ну куда нам? Мы отказались.

– Понимаете «Зенит»?

– Это право питерского клуба. Хотя, если вы отдаете футболиста в аренду, значит, он вам не подходит. Почему бы ему тогда не сыграть против вас? Посмотрите его в деле. Но, конечно, никаких вопросов к «Зениту» не возникает. Он поступил так, как посчитал нужным.