Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гвардиола: «Манчестер Сити» хотел бы летом усилить три-четыре позиции. Идеи уже есть»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился планами на летнюю трансферную кампанию. Команда рассчитывает усилить не менее трех позиций.

    «Есть три-четыре позиции, которые хотим укрепить летом. Некоторые идеи уже есть. Есть вариант покупки футболиста на позицию Бенжамина Менди. Из-за травмы он не может выступать», – цитирует Гвардиолу Goal.

    • «Сити» – действующий чемпион.
    • Команда в текущем сезоне идет в АПЛ второй.
    • «Манчестер Сити» продолжает бороться за победу в Лиге чемпионов.

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2019 09:15
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 марта 2019, 17:19

      Усиление конечно нужно. Гвардиола знает эти позиции.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 марта 2019, 11:09

      Налетели любители кричать "мешок". Давайте посмотрим чётко:
      - Венсан Компани, к лету ему будет уже 33 года, постоянно в лазарете
      - Менди, вообще толком не играет, только лечится
      - Отаменди, 31 год, потерял место основного защитника
      - Фернандиньо, единственный классический опорник в команде, летом ему уже будет 34 года, это вообще такой риск, чудо, что он не травматичный, иначе Гюндоган или Зинченко никак бы не выполнили тот же объём работы.
      Давид Силва - 33 года
      По нападению не знаю, Агуэро уже 31 будет летом, но в запасе есть Жезус. Думаю, пока что не горит сюда покупки никакие. При всех обновлениях состава, у Сити полно возрастных игроков.
      А самое интересное, что любой клуб (ТТХ тут выделился) проводит усиление состава летом, будь-то АПЛ, Ла Лига, или уровень Конференции. Это стандартная практика. У Сити просто больше денег, поэтому трансферы громче. Но на более низких уровнях, там бывает, что за 1-2 ТО, команду могут обновить больше, чем на половину)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 2 марта 2019, 10:49

      Вот жеж мешок. Когда уж вас с ПСЖ отстранят?!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 марта 2019, 09:47

      Левый крайний защитник дефицитная теперь позиция, если ещё искать левоногого. Поэтому Пеп не раз использовал Зинченко на позиции левого крайнего защитника в отсутствии травмированного Менди.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      professor13 2 марта 2019, 09:46

      Опорник нужен в первую очередь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8835

      vladik12 2 марта 2019, 09:32

      Мелкадзе?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11