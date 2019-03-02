Гвардиола: «Манчестер Сити» хотел бы летом усилить три-четыре позиции. Идеи уже есть»

Усиление конечно нужно. Гвардиола знает эти позиции.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился планами на летнюю трансферную кампанию. Команда рассчитывает усилить не менее трех позиций.
«Есть три-четыре позиции, которые хотим укрепить летом. Некоторые идеи уже есть. Есть вариант покупки футболиста на позицию Бенжамина Менди. Из-за травмы он не может выступать», – цитирует Гвардиолу Goal.
- «Сити» – действующий чемпион.
- Команда в текущем сезоне идет в АПЛ второй.
- «Манчестер Сити» продолжает бороться за победу в Лиге чемпионов.