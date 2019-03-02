Гвардиола: «Манчестер Сити» хотел бы летом усилить три-четыре позиции. Идеи уже есть»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился планами на летнюю трансферную кампанию. Команда рассчитывает усилить не менее трех позиций.

«Есть три-четыре позиции, которые хотим укрепить летом. Некоторые идеи уже есть. Есть вариант покупки футболиста на позицию Бенжамина Менди. Из-за травмы он не может выступать», – цитирует Гвардиолу Goal.