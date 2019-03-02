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    Быстров: «Спартак» вылетит из чемпионской гонки РПЛ»

    Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров дал прогноз на концовку сезона в исполнении москвичей. Эксперт считает, что команда Олега Кононова не станет чемпионом.

    – В декабре вы сказали: «Кононов в этой сложной ситуации паникует, пытаясь быть и на стороне футболистов, и на стороне болельщиков».

    – Совершенно верно. Да любой в такой ситуации будет паниковать. Допустим, он как тренер видит, что Денис Глушаков сильнее Аяза Гулиева. Но на него давят болельщики, зрители. С их мнением тоже нужно считаться.

    Складывается стрессовая ситуация, которая мешает команде. Поэтому я считаю, что вот из-за этих внутренних противоречий «Спартак» в итоге вылетит из чемпионской гонки. Только из-за этого.

    • Быстров играл за «Спартак» с 2005 по 2009 год (99 матчей в РПЛ, 17 голов).
    • Главное достижение в карьере – две победы в РПЛ с «Зенитом».
    • «Спартак» в РПЛ идет четвертым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.03.2019 08:54
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    Комментарии36
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 марта 2019, 17:01

      Может и так ,а может случиться по другому.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3960

      Kollljan 2 марта 2019, 12:31

      Как он может вылететь из гонки, если он в ней не участвует?

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +200

      Stilgray > Kollljan 2 марта 2019, 12:40

      Если пятая власть в лице болел успокоится и перестанет травить клуб, и начнёт поддерживать клуб, все будет! И победы и золото и т д

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > Stilgray 2 марта 2019, 13:05

      16 лет болелы были успокоенные, ни кого не травящие, поддерживающие клуб и всё всё всё...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +200

      Stilgray > батог 2 марта 2019, 13:18

      Вы как маленькие дети, значит, которым конфеты показали и спрятали! Которым надо все разжовывать и в рот класть

      0
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      ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson > Kollljan 2 марта 2019, 16:52

      Не поняли, да?! Это Россия! ©

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 2 марта 2019, 12:30

      Сказал СВОЕ мнение. Имеет право. Посмотрим.

      1
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      Рейтинг: +8028

      nik55 2 марта 2019, 12:26

      Быстров----ты бомжей своих обсуждай

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 марта 2019, 11:18

      ни какой паники нет у тренера посмотри на него внимательно хладнокровен в доску ХРЕН ТАМ С ДВА ЧТО ВЫЛЕТИТ Быстров ты большой болтун и выдумщик Эксперт нарисовался ниоткуда

      7
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      Рейтинг: +381

      fadda 2 марта 2019, 11:14

      Вот это "экспертное" мнение. Супер аналитика. Да любой школьник, смотрящий футбол пару лет, такое же "экспертное" мнение может выдать :)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 2 марта 2019, 10:57

      Спартак вылетел из нее сразу как убрали норм тренера, а с Кноновым и ромашкой, мы опять будет бороться за 3 место и болелы тут совсем не при чем...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Фанат Рубина 2 марта 2019, 12:05

      У меня плохое предчувствие, я бы поставил на то, что закончим на 5, у Кононова нет игры и даже крепкую защиту Карреры он уже развалил.

      0
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > ufos73 2 марта 2019, 12:43

      жаль тебя, ты не видишь дальше своего носа, если у тебя нормальный тренер Каррера, и где там была крепкая оборона?

      0
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Dmitriy 71 2 марта 2019, 12:52

      Ну если тренер за два сезона взявший золото , бронзу и супер кубок - не тренер , а оборона до момента травмы Джикии , считавшаяся лучшей в чемпионате - " не крепкая " , то ответ на вопрос кого пожалеть становится очевидным .

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      Рейтинг: +200

      Stilgray > Dmitriy 71 2 марта 2019, 12:59

      Поддерживаю! Синдром толпы уже задолбал этот по травле команды

      0
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      Рейтинг: +200

      Stilgray > VVM1964 2 марта 2019, 13:02

      Вас и ваш приметивный анализ

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог > Stilgray 2 марта 2019, 13:08

      А что устраивает 16 - летнее болото???

      4
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      Рейтинг: +200

      Stilgray > батог 2 марта 2019, 13:14

      Устраивает стабильность, а не сиюминутный результат с дальнейшим шараханьем из стороны в сторону

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      ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Stilgray 2 марта 2019, 14:31

      Сиюминутный ? - да ты бредишь ....

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Stilgray 2 марта 2019, 14:32

      Ну меня хоть какой то аналитический подход , а у тебя к сожалению только анализы .

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      Рейтинг: +200

      Stilgray > VVM1964 2 марта 2019, 15:35

      Товарищ аналитик, а то что команда во главе с Каррерой просрал в последнем туре прямую путевку в лч коням, а потом в первом раунде квалификации подтвердили свою несостоятельность выступать в этом турнире, почему это не учитываете в своём подходе)))?

      0
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      Рейтинг: +200

      Stilgray > VVM1964 2 марта 2019, 16:11

      Ответы говорят сами за себя)))

      0
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Stilgray 2 марта 2019, 18:05

      Все время побеждать никто не может , а многие поражения - это последствие действий некоторых баламутов ( воздержусь от более резких высказываний ) .

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Stilgray 2 марта 2019, 18:06

      Приходится подстраиваться под интеллект собеседника )))

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Dmitriy 71 2 марта 2019, 19:35

      Если у Карреры не крепкая, то какая она у Канонова? Тогда он вообще без защиты выходит играет...

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Stilgray 2 марта 2019, 19:36

      Тебя устраивает стабильное болото? Ты супер болел команды!

      0
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      Рейтинг: +200

      Stilgray 2 марта 2019, 10:39

      А что хотят болельщики? Чего добиваются в таком случае? Цель? Вставить свои три копейки, и помочь команде подтвердить слова молодых экспертов?

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Stilgray 2 марта 2019, 11:00

      Цель одна и простая, убрать Г* из клуба, то Г* которая начала (с чего это вдруг интересно?), себя считать пупом клуба...

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      Рейтинг: +200

      Stilgray > ufos73 2 марта 2019, 12:33

      Во всех клубах есть капитаны, авторитеты в раздевалках, что в этом плохого?

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Stilgray 2 марта 2019, 21:57

      Плохо то, что это "капитан" гнилой, он свои интересы ставит выше клубных, захотел и слил. Ему возвращается все это, теперь его сливают...

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      Рейтинг: +387

      Vizual 2 марта 2019, 10:13

      Эксперт считает,эксперт уже однако )))))

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      Рейтинг: +3795

      serppion > Vizual 2 марта 2019, 10:56

      Я тоже сомневаюсь в его компетенции как эксперта - пока ни одного квалифицированного заключения, оправдавшегося прогноза от него не слышал. Экспертом можно считаться, но таковым не быть.

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      Рейтинг: +826

      Grag 2 марта 2019, 09:32

      есть ощущение, что он прав.

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