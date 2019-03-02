Быстров: «Спартак» вылетит из чемпионской гонки РПЛ»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров дал прогноз на концовку сезона в исполнении москвичей. Эксперт считает, что команда Олега Кононова не станет чемпионом.

– В декабре вы сказали: «Кононов в этой сложной ситуации паникует, пытаясь быть и на стороне футболистов, и на стороне болельщиков».

– Совершенно верно. Да любой в такой ситуации будет паниковать. Допустим, он как тренер видит, что Денис Глушаков сильнее Аяза Гулиева. Но на него давят болельщики, зрители. С их мнением тоже нужно считаться.

Складывается стрессовая ситуация, которая мешает команде. Поэтому я считаю, что вот из-за этих внутренних противоречий «Спартак» в итоге вылетит из чемпионской гонки. Только из-за этого.