Неймар: «Из-за проигрышей сборной Бразилии критикуют меня. Это необъективно»

Конечно нельзя в поражении команды винить одного человека. Плохо только что пользы Неймар принес сборной мало.
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар пожаловался, что его критикуют за поражения южноамериканцев. Пятикратные чемпионы мира на последнем главном планетарном турнире вылетели в 1/4 финала
«В поражениях Бразилии винят меня, но я считаю это необъективным. Так происходит на протяжении всей карьеры. Фернандиньо тоже достается», – сказал Неймар в интервью Globo TV.
- Бразилец выступает за сборную с 2010 года.
- Он провел за команду 96 матчей, забил 60 голов.
- Вместе со сборной Неймар в 2013 году взял домашний Кубок конфедераций.