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    Неймар: «Из-за проигрышей сборной Бразилии критикуют меня. Это необъективно»

    Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар пожаловался, что его критикуют за поражения южноамериканцев. Пятикратные чемпионы мира на последнем главном планетарном турнире вылетели в 1/4 финала

    «В поражениях Бразилии винят меня, но я считаю это необъективным. Так происходит на протяжении всей карьеры. Фернандиньо тоже достается», – сказал Неймар в интервью Globo TV.

    • Бразилец выступает за сборную с 2010 года.
    • Он провел за команду 96 матчей, забил 60 голов.
    • Вместе со сборной Неймар в 2013 году взял домашний Кубок конфедераций.

    Источник: Globo TV

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    02.03.2019 06:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 марта 2019, 16:39

      Конечно нельзя в поражении команды винить одного человека. Плохо только что пользы Неймар принес сборной мало.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 марта 2019, 11:17

      Лишь отчасти, т.к. на ЧМ Неймар показал во всей красе свою звёздную болезнь, которая у него пышным цветом расцвела в ПСЖ - много понтов, а дела мало - потери мяча, обрезы, финты не проходят и т.п. Играл вальяжно, будто он уже чемпион мира. Ну а в целом, бразилы выступили плохо, согласен, виновата вся команда. В отборе пёрли как танк, а на ЧМ что-то сломалось.
      Пока Неймар был в Барсе, пока был чуть помоложе и бабла было поменьше, как и трофеев, он играл по другому, особенно за сборную - он там выкладывался на все 100%. А теперь уже и трофеи есть, и куча бабла, он в ПСЖ совсем уверовал, что властелин мира.

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