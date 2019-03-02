Неймар: «Из-за проигрышей сборной Бразилии критикуют меня. Это необъективно»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар пожаловался, что его критикуют за поражения южноамериканцев. Пятикратные чемпионы мира на последнем главном планетарном турнире вылетели в 1/4 финала

«В поражениях Бразилии винят меня, но я считаю это необъективным. Так происходит на протяжении всей карьеры. Фернандиньо тоже достается», – сказал Неймар в интервью Globo TV.