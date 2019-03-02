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    Игрок «Уфы» Вомбергар: «Я приехал, чтобы забивать много голов»

    Форвард «Уфы» Андрес Вомбергар дал интервью клубной пресс-службе. Игрок перешел в РПЛ зимой из словенской «Олимпии».

    «Мне здесь очень нравится. В Уфе отличная атмосфера. Моя цель – забивать много голов.

    Не так много знал о России, но мне здесь комфортно. Со мной приехала моя девушка. Я счастлив. Сперва было непривычно видеть снег, но теперь уже привык.

    Я переболел бронхитом, но я уже тренируюсь с командой две недели. Думаю, что готов к матчу с «Динамо», – считает игрок.

    • В этом сезоне Вомбергар провел в чемпионате Словении 16 матчей и забил 10 голов.
    • До «Олимпии» нападающий выступал за клубы второго и третьего аргентинских дивизионов.
    • «Уфа» в РПЛ идет в зоне прямого вылета.

    Источник: YouTube-канал «Уфы»

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    02.03.2019 06:22
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