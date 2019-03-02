Игрок «Уфы» Вомбергар: «Я приехал, чтобы забивать много голов»

Форвард «Уфы» Андрес Вомбергар дал интервью клубной пресс-службе. Игрок перешел в РПЛ зимой из словенской «Олимпии».
«Мне здесь очень нравится. В Уфе отличная атмосфера. Моя цель – забивать много голов.
Не так много знал о России, но мне здесь комфортно. Со мной приехала моя девушка. Я счастлив. Сперва было непривычно видеть снег, но теперь уже привык.
Я переболел бронхитом, но я уже тренируюсь с командой две недели. Думаю, что готов к матчу с «Динамо», – считает игрок.
- В этом сезоне Вомбергар провел в чемпионате Словении 16 матчей и забил 10 голов.
- До «Олимпии» нападающий выступал за клубы второго и третьего аргентинских дивизионов.
- «Уфа» в РПЛ идет в зоне прямого вылета.