Игрок «Уфы» Вомбергар: «Я приехал, чтобы забивать много голов»

Форвард «Уфы» Андрес Вомбергар дал интервью клубной пресс-службе. Игрок перешел в РПЛ зимой из словенской «Олимпии».

«Мне здесь очень нравится. В Уфе отличная атмосфера. Моя цель – забивать много голов.

Не так много знал о России, но мне здесь комфортно. Со мной приехала моя девушка. Я счастлив. Сперва было непривычно видеть снег, но теперь уже привык.

Я переболел бронхитом, но я уже тренируюсь с командой две недели. Думаю, что готов к матчу с «Динамо», – считает игрок.