Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Участие Рамоса в Эль Класико под вопросом

    Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос получил повреждение в последнем кубковом матче против «Барселоны» (0:3) и рискует пропустить матч 26-го тура чемпионата Испании против каталонцев.

    Защитник получил травму во время стыка с одноклубником Каземиро, когда бразилец врезался в заднюю часть колена испанца.

    Серхио признался, что боль все еще его беспокоит, поэтому сыграет ли футболист 2 марта будет решаться перед самой встречей.

    Проблемы у «Реала» начались еще осенью. Тогда мы обсуждали их в подкасте «Скинь мяч». А еще там о кризисе «Баварии» и «МЮ». Послушайте:

    Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2019 22:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11