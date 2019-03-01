Участие Рамоса в Эль Класико под вопросом

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос получил повреждение в последнем кубковом матче против «Барселоны» (0:3) и рискует пропустить матч 26-го тура чемпионата Испании против каталонцев.

Защитник получил травму во время стыка с одноклубником Каземиро, когда бразилец врезался в заднюю часть колена испанца.

Серхио признался, что боль все еще его беспокоит, поэтому сыграет ли футболист 2 марта будет решаться перед самой встречей.

Проблемы у «Реала» начались еще осенью. Тогда мы обсуждали их в подкасте «Скинь мяч». А еще там о кризисе «Баварии» и «МЮ». Послушайте:

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