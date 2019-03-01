Клопп: «Агрессия в мерсисайдском дерби? Мы бьемся за мяч, а не за кость»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о настрое команды перед дерби в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном».

«Мы всегда хотим действовать очень и очень агрессивно на поле, играть в лучший футбол. Но мы понимаем агрессию как готовность травмировать себя ради победы, а не соперника. Бьемся за мяч, а не за кость.

Болельщики хотят, чтобы их команда побеждала. А это легче делать, когда на поле находятся 11 игроков. В прошлом в нашем дерби бывали очень жесткие стыки и фолы. Но в последнее время такое происходит реже. Футболисты играют в футбол, очень интенсивный футбол», – заявил немецкий специалист.