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    Клопп: «Агрессия в мерсисайдском дерби? Мы бьемся за мяч, а не за кость»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о настрое команды перед дерби в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном».

    «Мы всегда хотим действовать очень и очень агрессивно на поле, играть в лучший футбол. Но мы понимаем агрессию как готовность травмировать себя ради победы, а не соперника. Бьемся за мяч, а не за кость.

    Болельщики хотят, чтобы их команда побеждала. А это легче делать, когда на поле находятся 11 игроков. В прошлом в нашем дерби бывали очень жесткие стыки и фолы. Но в последнее время такое происходит реже. Футболисты играют в футбол, очень интенсивный футбол», – заявил немецкий специалист.

    • Матч состоится 3 марта на стадионе «Гудисон Парк».
    • «Ливерпуль» после 28 туров занимает первое место АПЛ с 69 очками.
    • «Эвертон» делит с «Вест Хэмом» девятую позицию в лиге.

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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    01.03.2019 21:38
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