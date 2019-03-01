Гендиректор «Химок»: «Динамо» не предоставило нам никакого стадиона взамен»

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов заявил, что «Динамо» в обход клуба договорилось о проведении матча 19-го тура РПЛ со «Спартаком» на «Арене-Химки».

Изначально планировалось, что игра пройдет на новом стадионе «Динамо», а химчане на своем поле примут «Сибирь» во встрече 26-го тура ФНЛ. Но комиссия РПЛ не допустила газон динамовской арены до проведения игры с красно-белыми.

«Лично нам «Динамо» никакого стадион взамен не предоставило, мы будем принимать «Сибирь» на «Новых Химках».

Поддерживали ли связь с «Динамо»? Это не мы решали, они договорились напрямую с областью. О всякого рода компенсациях также речь идти не может. Стадион принадлежит городу, а не нам», – сказал Иванов.

Матчи «Динамо» – «Спартак» и «Химки» – «Сибирь» пройдут в воскресенье, 10 марта.