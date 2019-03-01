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    Гендиректор «Химок»: «Динамо» не предоставило нам никакого стадиона взамен»

    Генеральный директор «Химок» Василий Иванов заявил, что «Динамо» в обход клуба договорилось о проведении матча 19-го тура РПЛ со «Спартаком» на «Арене-Химки».

    Изначально планировалось, что игра пройдет на новом стадионе «Динамо», а химчане на своем поле примут «Сибирь» во встрече 26-го тура ФНЛ. Но комиссия РПЛ не допустила газон динамовской арены до проведения игры с красно-белыми.

    «Лично нам «Динамо» никакого стадион взамен не предоставило, мы будем принимать «Сибирь» на «Новых Химках».

    Поддерживали ли связь с «Динамо»? Это не мы решали, они договорились напрямую с областью. О всякого рода компенсациях также речь идти не может. Стадион принадлежит городу, а не нам», – сказал Иванов.

    Матчи «Динамо» – «Спартак» и «Химки» – «Сибирь» пройдут в воскресенье, 10 марта.

    Источник: «Чемпионат»

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    01.03.2019 17:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 2 марта 2019, 12:59

      Васисуалий,чего тебе страдать то.
      Аренда стадиона,чай,не бесплатная...

      0
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      Рейтинг: +379

      o33uk 1 марта 2019, 20:26

      На Динамо катить бочку наверно не стоит, данным вопросом занимается лига,но ситуация не красивая можно только развести руками. Удивляться не приходится не в первый раз лига косячит, а затем решает вопрос в подобном стиле. Видимо там люди такие же компетентные как те которые поспешили объявить что матч пройдёт на Динамо увы.

      1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 1 марта 2019, 19:38

      Будете играть там же где и играли, команда Химки заявляли ЦСКА и Динамо, как свою дом. арену

      2
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 1 марта 2019, 19:19

      ВПЕРЕД СИБИРЬ!!

      3
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