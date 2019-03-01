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    Сарри сообщил, что вернет Кепу в состав в одном из двух ближайших матчей

    Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага вернется в стартовый состав команды в ближайшее время.

    В финальном матче Кубка лиги против «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 по пенальти) испанец отказался покидать поле, когда главный тренер Маурицио Сарри хотел его заменить. Клуб оштрафовал вратаря за этот поступок на недельную зарплату, а итальянский специалист оставил его в запасе на матч 28-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:0).

    На сегодняшней пресс-конференции Сарри подтвердил, что Кепа вернется в ворота в одном из двух ближайших матчей. Также тренер подчеркнул, что очень доволен Вилли Кабальеро и теперь знает, что аргентинец может играть в сложных матчах.

    Источник: Официальный твиттер «Челси»

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    01.03.2019 16:59
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