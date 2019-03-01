Романцев, Симонян и Мирзоян посетили тренировку «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»

для поднятия настроя перед игрой.
Трое бывших футболистов «Спартака» побывали на тренировке московской команды накануне матча 19-го тура с «Краснодаром».
Базу в Тарасовке посетили экс-тренер красно-белых Олег Романцев, а также Никита Симонян и Александр Мирзоян. Они пожелали удачи футболистам красно-белых в предстоящей игре. Руководство «Спартака» вручило ветеранам подарки
- Матч «Спартак» – «Краснодар» состоится в воскресенье, 3 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени.
- После 17-ти туров москвичи занимают четвертое место в турнирной таблице.