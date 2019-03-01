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    Романцев, Симонян и Мирзоян посетили тренировку «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»

    Трое бывших футболистов «Спартака» побывали на тренировке московской команды накануне матча 19-го тура с «Краснодаром».

    Базу в Тарасовке посетили экс-тренер красно-белых Олег Романцев, а также Никита Симонян и Александр Мирзоян. Они пожелали удачи футболистам красно-белых в предстоящей игре. Руководство «Спартака» вручило ветеранам подарки

    • Матч «Спартак» – «Краснодар» состоится в воскресенье, 3 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • После 17-ти туров москвичи занимают четвертое место в турнирной таблице.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    01.03.2019 14:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +67330

      portero 1 марта 2019, 20:36

      для поднятия настроя перед игрой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 марта 2019, 20:05

      Никита Павлович как всегда в хорошей форме.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 1 марта 2019, 19:48

      Чёт на фото Романцев старше Симоняна ! Дай Бог им здоровья!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 марта 2019, 18:31

      ну теперь точно Глушаков забьёт раз такие гости пожаловали

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 1 марта 2019, 18:03

      Отпраздновать открытие сезона приехали - как раз втроем ))) Судя по довольной роже глушакова отмечать будут миллеровкой .

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      99-й 1 марта 2019, 16:57

      Чтоб краснодар обыграть над кого-то по масштабнее звать))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10450

      ivany4 1 марта 2019, 16:33

      Не успеешь оглянуться, а возраст берет свое...

      5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 марта 2019, 16:31

      Напоминает как было в Динамо К, Мунтян, Поркуян и 9 киевлян.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 марта 2019, 15:39

      и кто с кем зашкварился за ручку взямши.?

      2
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