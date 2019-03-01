Романцев, Симонян и Мирзоян посетили тренировку «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»

Трое бывших футболистов «Спартака» побывали на тренировке московской команды накануне матча 19-го тура с «Краснодаром».

Базу в Тарасовке посетили экс-тренер красно-белых Олег Романцев, а также Никита Симонян и Александр Мирзоян. Они пожелали удачи футболистам красно-белых в предстоящей игре. Руководство «Спартака» вручило ветеранам подарки