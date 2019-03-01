Зинченко: «Я всегда мечтал играть за «Сити». Это большое удовольствие, и я хочу быть здесь»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко заявил, что готов сражаться за место в основном составе. Украинец отметил, что всегда мечтал выступать за «горожан».

«Посмотрим, что получится, но я готов бороться за это место. Я хочу учиться у всех в этом клубе, и я просто стараюсь брать от них лучшее.

Конечно, приятно, когда такой тренер, как Гвардиола, так обо мне говорит. Но я не читаю газет и просто должен полностью сосредоточиться на своей игре.

Я всегда мечтал играть за этот клуб. Это большое удовольствие быть частью этого, и я хочу сделать все возможное. Я хочу быть здесь.

Когда играешь регулярно, ты достигаешь этого, находишься в форме и в игровом ритме. Всегда хочется играть больше, но имеем то, что имеем. Ты должен много работать», – сказал Зинченко.