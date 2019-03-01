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    Зинченко: «Я всегда мечтал играть за «Сити». Это большое удовольствие, и я хочу быть здесь»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко заявил, что готов сражаться за место в основном составе. Украинец отметил, что всегда мечтал выступать за «горожан».

    «Посмотрим, что получится, но я готов бороться за это место. Я хочу учиться у всех в этом клубе, и я просто стараюсь брать от них лучшее.

    Конечно, приятно, когда такой тренер, как Гвардиола, так обо мне говорит. Но я не читаю газет и просто должен полностью сосредоточиться на своей игре.

    Я всегда мечтал играть за этот клуб. Это большое удовольствие быть частью этого, и я хочу сделать все возможное. Я хочу быть здесь.

    Когда играешь регулярно, ты достигаешь этого, находишься в форме и в игровом ритме. Всегда хочется играть больше, но имеем то, что имеем. Ты должен много работать», – сказал Зинченко.

    • Зинченко перешел в «Манчестер Сити» из «Уфы» летом 2016 года.
    • В текущем сезоне 22-летний футболист провел за «Сити» 17 матчей, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Goal

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    01.03.2019 13:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 1 марта 2019, 18:59

      Брехло

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 марта 2019, 16:17

      Многие мечтают играть за такой клуб.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 1 марта 2019, 14:33

      С детства за МанСити

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 1 марта 2019, 14:22

      И болеешь наверно за сити с детства

      2
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      Рейтинг: +55

      Zenitovets92 1 марта 2019, 13:59

      интересно, он мечтал играть за сити даже когда они были середняками апл?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 1 марта 2019, 13:54

      пока прет ,конечно ,все мечтали в детстве играть именно за тот клуб...

      2
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