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    «Зенит»: «Практика формирования календаря в РПЛ устарела и перестала отвечать задачам»

    «Зенит» высказал недовольство по поводу формирования календаря РПЛ. По мнению петербургского клуба, в своем нынешнем виде он перестал отвечать поставленным требованиям – развитию коммерческого потенциала футбола и роста зрительского интереса.

    «Практика формирования календаря устарела и перестала отвечать задачам развития коммерческого потенциала клубного футбола и роста зрительского интереса к российскому чемпионату.

    ФК «Зенит» не раз обращал внимание, что календарь должен в равной степени отвечать как интересам основного вещателя (равномерное распределение зрительского потенциала, медийная потребность аудитории и возможности болельщиков), так и спортивной составляющей (баланс спортивного графика для клубов, выступающих в еврокубках, близость соревновательных циклов команд и климатические условия).

    Конечно, учитывая российскую действительность, при составлении календаря существует множество факторов и трудностей, но практика ведущих европейских футбольных лиг показала: с задачей найти необходимый баланс успешно справляются профильные независимые компании, гарантирующие полную прозрачность и четкую систему ориентиров и единых интересов», – сказали в пресс-службе «Зенита».

    • После 17-ти туров петербургская команда лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар» на одно очко.
    • В 18-м туре «Зенит» в гостях сыграет с «Уралом».

    Источник: Sports.ru

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    01.03.2019 12:48
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3960

      Kollljan 2 марта 2019, 11:02

      Пока все чинуши - выходцы из СССР, адепты командно-административной системы управления всем чем угодно включая и спорт, не передохнут, делов не будет: ни в экономике, ни в спорте.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 марта 2019, 17:43

      Про календарь все говорят как и про реформы необходимые нашему футболу не один год, но пока дальше разговоров дело не движется. Вот приняли новый календарь осень-весна в своё время. Никаких успехов нет, но упорно на этом стоим...

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 1 марта 2019, 16:01

      Зенитосы Фурсенко и Мутко плохо руководили составлением календарей.Третий пошёл...

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 марта 2019, 14:49

      Наверное ни один год не обходится говорить о несовершенстве календаря. Но пока все заканчивается одними разговорами.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 марта 2019, 14:26

      Так составляют выгнанные из вузов лентяи. Им и подумать лень. Модель должна быть многофакторной, а они и понятия об этом не имеют.

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 1 марта 2019, 14:01

      С чего бы это сине-бело-ГОЛУБЫЕ ныть стали???Миллер от трубы отлучил???

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > mutabor0992 1 марта 2019, 14:27

      Зене вообще по-барабану, у него крыша.

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > prezent2017 1 марта 2019, 14:30

      Таки я про тоже...Зачем тогда ныть?

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 1 марта 2019, 13:37

      Забавно:))) Когда гениальный создатель проекта «осень-весна» г. Фурсенко был президентом, они молчали. А теперь заговорили :))))

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      Рейтинг: +2007

      DMитрий > la verdad 1 марта 2019, 18:30

      А что плохого в «осень-весна»!? Кто в этом календаре проиграл? Или вариант когда победитель ЧР в ноябре играл в ЛЧ почти через год!!!!? Проблемные-забавные люди как ты и тебе подобные.

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 1 марта 2019, 13:23

      такое ощущение что у нас календарь составляют полные дилетанты .Летом играем на юге зимой в сибире то заставляют играть через день то 2-х 3-х недельные перерывы , современная техника позволяет уйти от всего этого ,но кто то этого сильно не хочет .

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      Рейтинг: +1289

      каа 1 марта 2019, 12:56

      ...успешно справляются профильные независимые компании, гарантирующие полную прозрачность и четкую систему ориентиров и единых интересов», - все ради этих строчек..
      кто то сверху толкает свою компанию.. цель- взять под контроль РПЛ..и , конечно деньги ...деньги... деньги

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > каа 1 марта 2019, 13:00

      Тут легко и просто, что кто-то пытается полностью взять под контроль, но их не пускают и правильно делают, хотя пытались через дочерку - СОГАЗ, а вот телевещание они взяли

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 1 марта 2019, 12:52

      А значит что вы не можете победить, это руководство РПЛ виноваты, что вам не правильный календарь составляют, Семак и прежние тренера курят в сторонке, а вот и отговорка нашлась, хотя верится с трудом затащат определенно

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      Рейтинг: +894

      Rabinovi_ch > Skull_Boy 1 марта 2019, 12:54

      Причем тут победы Зенита?
      Об этой проблеме все говорят!

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > Rabinovi_ch 1 марта 2019, 12:57

      Кто говорит то, уже 3й сезон подряд на счет календаря ноет только Зенит, а остальным по барабану, как поставили так и играют, за исключением команд из Сибири и Урала, которым просто переносят игры на другой стадион или меняют круг, где климат не такой суровый, где они сами заявляют резервные арены для себя, например в Саранске или Химках

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