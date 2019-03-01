«Зенит»: «Практика формирования календаря в РПЛ устарела и перестала отвечать задачам»

Пока все чинуши - выходцы из СССР, адепты командно-административной системы управления всем чем угодно включая и спорт, не передохнут, делов не будет: ни в экономике, ни в спорте.
«Зенит» высказал недовольство по поводу формирования календаря РПЛ. По мнению петербургского клуба, в своем нынешнем виде он перестал отвечать поставленным требованиям – развитию коммерческого потенциала футбола и роста зрительского интереса.
«Практика формирования календаря устарела и перестала отвечать задачам развития коммерческого потенциала клубного футбола и роста зрительского интереса к российскому чемпионату.
ФК «Зенит» не раз обращал внимание, что календарь должен в равной степени отвечать как интересам основного вещателя (равномерное распределение зрительского потенциала, медийная потребность аудитории и возможности болельщиков), так и спортивной составляющей (баланс спортивного графика для клубов, выступающих в еврокубках, близость соревновательных циклов команд и климатические условия).
Конечно, учитывая российскую действительность, при составлении календаря существует множество факторов и трудностей, но практика ведущих европейских футбольных лиг показала: с задачей найти необходимый баланс успешно справляются профильные независимые компании, гарантирующие полную прозрачность и четкую систему ориентиров и единых интересов», – сказали в пресс-службе «Зенита».
- После 17-ти туров петербургская команда лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар» на одно очко.
- В 18-м туре «Зенит» в гостях сыграет с «Уралом».