«Зенит»: «Практика формирования календаря в РПЛ устарела и перестала отвечать задачам»

«Зенит» высказал недовольство по поводу формирования календаря РПЛ. По мнению петербургского клуба, в своем нынешнем виде он перестал отвечать поставленным требованиям – развитию коммерческого потенциала футбола и роста зрительского интереса.

«Практика формирования календаря устарела и перестала отвечать задачам развития коммерческого потенциала клубного футбола и роста зрительского интереса к российскому чемпионату.

ФК «Зенит» не раз обращал внимание, что календарь должен в равной степени отвечать как интересам основного вещателя (равномерное распределение зрительского потенциала, медийная потребность аудитории и возможности болельщиков), так и спортивной составляющей (баланс спортивного графика для клубов, выступающих в еврокубках, близость соревновательных циклов команд и климатические условия).

Конечно, учитывая российскую действительность, при составлении календаря существует множество факторов и трудностей, но практика ведущих европейских футбольных лиг показала: с задачей найти необходимый баланс успешно справляются профильные независимые компании, гарантирующие полную прозрачность и четкую систему ориентиров и единых интересов», – сказали в пресс-службе «Зенита».