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    The Sun: «Тоттенхэм» опасается, что Покеттино может уйти в «Реал», если команда не будет бороться за титул

    В «Тоттенхэме» сомневаются по поводу намерения главного тренера Маурисио Покеттино остаться в команде.

    Лондонцы проиграли последние два матча в АПЛ, чем значительно осложнили себе борьбу за чемпионство.

    По информации The Sun, специалисту надоела постоянная критика по поводу того, что он не выиграл ни одного трофея с момента приходу в клуб в 2014 году. Аргентинец заявил руководству, что для борьбы за титулы ему требуются деньги на укрепление состава.

    Теперь «Тоттенхэм» опасается, что тренер может уйти в «Реал», который проявляет к нему интерес с прошлого лета. Мадридцы готовы заплатить за Покеттино компенсацию в размере 40 миллионов фунтов стерлингов (около 47 миллионов евро).

    • После 28-ми туров «Тоттенхэм» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на девять очков, а от «Ливерпуля» – на восемь.
    • В последние два трансферных окна лондонцы не приобрели ни одного футболиста.

    Источник: The Sun

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    01.03.2019 12:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 3 марта 2019, 03:40

      Кажется тут нарушенны причинно-следственные связи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 марта 2019, 17:31

      Для "шпор" 3-е место пока потолок как и попадание в заветную четвёрку АПЛ для участие в ЛЧ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 марта 2019, 14:36

      Все наоборот.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      karamaltyk 1 марта 2019, 13:58

      А с какого перепугу МС лидирующий то?

      3
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      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > karamaltyk 1 марта 2019, 14:00

      Все куплено:)

      4
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > panmon 1 марта 2019, 18:49

      Случайно заглянули в итоговую таблицу АПЛ :)))

      1
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