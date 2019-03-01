The Sun: «Тоттенхэм» опасается, что Покеттино может уйти в «Реал», если команда не будет бороться за титул

В «Тоттенхэме» сомневаются по поводу намерения главного тренера Маурисио Покеттино остаться в команде.

Лондонцы проиграли последние два матча в АПЛ, чем значительно осложнили себе борьбу за чемпионство.

По информации The Sun, специалисту надоела постоянная критика по поводу того, что он не выиграл ни одного трофея с момента приходу в клуб в 2014 году. Аргентинец заявил руководству, что для борьбы за титулы ему требуются деньги на укрепление состава.

Теперь «Тоттенхэм» опасается, что тренер может уйти в «Реал», который проявляет к нему интерес с прошлого лета. Мадридцы готовы заплатить за Покеттино компенсацию в размере 40 миллионов фунтов стерлингов (около 47 миллионов евро).