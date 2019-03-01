Хурадо перешел в «Чанчунь Ятай»

Экс-полузащитник московского «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо переезжает из Саудовской Аравии в Китай.

Новым клубом 32-летнего футболиста станет «Чанчунь Ятай».

Команда выступает во втором по силе дивизионе Китая, в прошлом сезоне закончив чемпионат на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице.