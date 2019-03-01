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    Хурадо перешел в «Чанчунь Ятай»

    Экс-полузащитник московского «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо переезжает из Саудовской Аравии в Китай.

    Новым клубом 32-летнего футболиста станет «Чанчунь Ятай».

    Команда выступает во втором по силе дивизионе Китая, в прошлом сезоне закончив чемпионат на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице.

    Источник: Твиттер Хосе Хурадо

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    01.03.2019 11:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -3

      raidakhapenkov 1 марта 2019, 12:34

      Народ я нарыл способ как без спорта и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, просто надел и включил. А сейчас его можно купить в 2 раза дешевле чем я покупал, я вот купил еще 1 на подарок. Вот подробно о нем ---- http://7.ly/sportmen

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 1 марта 2019, 11:39

      Какой Пейчинович все ушли уже оттуда знатоки херовы

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