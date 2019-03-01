Хурадо перешел в «Чанчунь Ятай»

Народ я нарыл способ как без спорта и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, просто надел и включил. А сейчас его можно купить в 2 раза дешевле чем я покупал, я вот купил еще 1 на подарок. Вот подробно о нем ---- http://7.ly/sportmen
Экс-полузащитник московского «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо переезжает из Саудовской Аравии в Китай.
Новым клубом 32-летнего футболиста станет «Чанчунь Ятай».
Команда выступает во втором по силе дивизионе Китая, в прошлом сезоне закончив чемпионат на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице.
- Одним из партнеров Хурадо будет бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович.
- Последним клубом Хурадо был «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.
- Испанец выступал в составе московского «Спартака» с 2012 по 2015 гг.