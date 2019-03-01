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    Bild: «РБ Лейпциг» требует у «Баварии» 40 миллионов за Вернера

    «РБ Лейпциг» определил минимальную сумму, за которую готов продать Тимо Вернера. В форварде заинтересована мюнхенская «Бавария».

    Боссы «Ред Булла» планируют получить не менее 40 миллионов евро за продажу игрока.

    При этом по возможности «Лейпциг» попытается увеличить сумму трансфера до 60 миллионов евро или потребует процент с последующего перехода Вернера.

    • Действующий контракт Вернера рассчитан до лета 2020 года.
    • В нынешнем сезоне форвард сыграл в 21 матче чемпионата Германии, в которых отметился 11 голами и 2 ассистами.

    Источник: Bild

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    01.03.2019 10:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 марта 2019, 17:22

      На Вернера претендуют Бавария и Боруссия Д. Первые уже два года его обхаживают. Внутри Германии нет заоблачных цен на футболистов. Боссы "Лейпцига" знают, что "Бавария" не платит 100 млн. евро за игрока. Поэтому разумно подходят к ценовой политике. Если 40 млн., то оговорят не мало разных бонусов для клуба дополнительно, но 60 лямов за Вернера вполне рыночная и адекватная цена.

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 марта 2019, 16:13

      Надо просить не менее 65 млн.

      4
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      Рейтинг: -3

      raidakhapenkov 1 марта 2019, 12:35

      Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ----- http://cort.as/-F24N

      -2
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 1 марта 2019, 10:57

      Странно, в последние годы игроков продают выше трансферной стоимости, а тут в полцены практически готовы отдать...

      2
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 1 марта 2019, 10:36

      Я надеялся что он уйдет в Ливерпуль. Но это будет идеально если он плсадит левандовского на лавку надолго

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