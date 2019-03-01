Bild: «РБ Лейпциг» требует у «Баварии» 40 миллионов за Вернера

На Вернера претендуют Бавария и Боруссия Д. Первые уже два года его обхаживают. Внутри Германии нет заоблачных цен на футболистов. Боссы "Лейпцига" знают, что "Бавария" не платит 100 млн. евро за игрока. Поэтому разумно подходят к ценовой политике. Если 40 млн., то оговорят не мало разных бонусов для клуба дополнительно, но 60 лямов за Вернера вполне рыночная и адекватная цена.
«РБ Лейпциг» определил минимальную сумму, за которую готов продать Тимо Вернера. В форварде заинтересована мюнхенская «Бавария».
Боссы «Ред Булла» планируют получить не менее 40 миллионов евро за продажу игрока.
При этом по возможности «Лейпциг» попытается увеличить сумму трансфера до 60 миллионов евро или потребует процент с последующего перехода Вернера.
- Действующий контракт Вернера рассчитан до лета 2020 года.
- В нынешнем сезоне форвард сыграл в 21 матче чемпионата Германии, в которых отметился 11 голами и 2 ассистами.