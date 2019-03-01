Bild: «РБ Лейпциг» требует у «Баварии» 40 миллионов за Вернера

«РБ Лейпциг» определил минимальную сумму, за которую готов продать Тимо Вернера. В форварде заинтересована мюнхенская «Бавария».

Боссы «Ред Булла» планируют получить не менее 40 миллионов евро за продажу игрока.

При этом по возможности «Лейпциг» попытается увеличить сумму трансфера до 60 миллионов евро или потребует процент с последующего перехода Вернера.