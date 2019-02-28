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    Ракитич: «Мне нравится жить в Барселоне. Здесь все идеально подходит для меня»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился мнением о жизни в Испании. Ранее сообщалось о возможном переезде футболиста в клуб из другого чемпионата.

    «Мне нравится жить в Испании. К сожалению, я не могу запросить другое гражданство, потому что у меня уже есть два. Иначе я бы запросил испанское гражданство, потому что я хорошо себя чувствую здесь и доволен всем.

    Моя семья тоже счастлива здесь. Моим дочерям нравится в Барселоне, потому что она находится рядом с Севильей. Так что здесь все идеально подходит для меня», – цитирует Ракитича Football Italia со ссылкой на интервью DAZN.

    • По информации Mundo Deportivo, игроком интересуются четыре клуба.
    • В середине февраля Sport.es сообщил, что «Барселона» не будет продлевать контракт с футболистом.
    • Действующее соглашение Ракитича с «Барселоной» рассчитано до 2021 года.

    Источник: Football Italia

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    28.02.2019 20:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 марта 2019, 12:28

      Годик другой он еще сможет поиграть в Барселоне.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 1 марта 2019, 10:34

      Испания говно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 марта 2019, 05:58

      выглядит так, что это не Иван хочет уйти, а Барса его продать, пока ещё можно прилично заработать. стоит ли? придётся искать замену, хотя бы лавочника, ибо Видаль - это временное решение, Роберто интереснее на фланге, остаются Артур и Аленья без вариантов. де Йонга забыл, он летом придёт. разве что так. Ракитич уже свой, играет хорошо, не хотелось бы его вот так разменивать, чисто из-за бизнес-стратегии.

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    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 1 марта 2019, 02:40

      Ты просто не жил в Норильске....

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 февраля 2019, 21:52

      В летнее ТО 2019г. уже будет определённая ясность в его дальнейшей футбольной карьере. Велика вероятность, что Иван будет продан за приличные деньги в один из топовых клубов. У него с приходом новичков ещё меньше будет игрового времени в Барсе.

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