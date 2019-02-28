Ракитич: «Мне нравится жить в Барселоне. Здесь все идеально подходит для меня»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился мнением о жизни в Испании. Ранее сообщалось о возможном переезде футболиста в клуб из другого чемпионата.

«Мне нравится жить в Испании. К сожалению, я не могу запросить другое гражданство, потому что у меня уже есть два. Иначе я бы запросил испанское гражданство, потому что я хорошо себя чувствую здесь и доволен всем.

Моя семья тоже счастлива здесь. Моим дочерям нравится в Барселоне, потому что она находится рядом с Севильей. Так что здесь все идеально подходит для меня», – цитирует Ракитича Football Italia со ссылкой на интервью DAZN.