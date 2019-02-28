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    Сульшер: «Лукаку воспользовался своим шансом после травмы Рэшфорда»

    Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», поделился мнением об игре форварда Ромелу Лукаку в матче 28-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (3:1).

    «Он сделал много забеганий вдоль линии. С правого, с левого фланга. Его роль отличалась [от роли в других матчах] из-за травмы Рэшфорда. У него были моменты впереди. Два очень хороших завершения. Он мог забить еще один раньше, так что я очень доволен Ромелу. Он качественный нападающий.

    Он играл больше, чем вы думаете. Он играл широко – справа, слева. После травмы Рэшфорда он воспользовался своим шансом», – сказал Сульшер.

    • В этом матче Лукаку оформил дубль.
    • Рэшфорд получил травму в матче предыдущего тура с «Ливерпулем».
    • В матче с «Кристал Пэлас» Рэшфорд появился на поле на 77-й минуте, заменив Алексиса Санчеса.
    • «МЮ» занимает пятую строчку в турнирной таблице.

    Источник: Sky Sports

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    28.02.2019 20:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 марта 2019, 12:24

      У любого игрока знающего свою силу ,может пропасть настроение ,сидя в запасе. Если Лукаку чуть сбросит свой вес ,он будет грозной силой в атаке МЮ.

      3
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      Рейтинг: +37

      ololoshka 28 февраля 2019, 21:26

      Лукаку,похоже парень что надо,всегда был цф пришел новый молодой тренер,поставил на фланг,играет на фланге,ни одного вью что он чем то недоволен,Лукаку машина,Сульшер топ,make МЮ great again

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 февраля 2019, 20:28

      Давайте ему больше играть и использовать его лучшие футбольные качества. Он продавит не одну оборону клубов АПЛ.

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