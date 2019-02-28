Сульшер: «Лукаку воспользовался своим шансом после травмы Рэшфорда»

Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», поделился мнением об игре форварда Ромелу Лукаку в матче 28-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (3:1).

«Он сделал много забеганий вдоль линии. С правого, с левого фланга. Его роль отличалась [от роли в других матчах] из-за травмы Рэшфорда. У него были моменты впереди. Два очень хороших завершения. Он мог забить еще один раньше, так что я очень доволен Ромелу. Он качественный нападающий.

Он играл больше, чем вы думаете. Он играл широко – справа, слева. После травмы Рэшфорда он воспользовался своим шансом», – сказал Сульшер.