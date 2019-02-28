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    «Фулхэм» расторг контракт с Раньери. Он проработал в клубе три месяца

    «Фулхэм» расторг контракт с главным тренером команды Клаудио Раньери. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

    Исполняющим обязанности назначен бывший полузащитник «Фулхэма» Скотт Паркер.

    Владелец клуба Шахид Хан:

    «Клаудио согласился с моим решением о том, что перемены были бы в интересах всех. Клаудио был джентельменом, как и всегда. Его пребывание в клубе не дало нам того результата, которого мы хотели и который был нам нужен, когда я назначил Клаудио на должность в ноябре. Но уверяю, что не только он виноват в той ситуации, в которой мы оказались».

    Клаудио Раньери:

    «Я расстроен последними результатами и тем, что мы не смогли развить тот хороший старт, который показали после моего назначения. Я хотел бы поблагодарить клуб, игроков и болельщиков за поддержку, которую они мне оказали, пока я был в клубе».

    • Раньери возглавил клуб 14 ноября 2018 года.
    • На тот момент (после 12 туров) команда занимала последнюю строчку в турнирной таблице АПЛ с пятью очками.
    • Сейчас (после 28 туров) «Фулхэм» идет предпоследним с 17 очками.

    Источник: Официальный клуб «Фулхэма»

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    28.02.2019 20:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 марта 2019, 12:20

      Поможет ли в этом случае смена тренера?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr 28 февраля 2019, 21:58

      Я вообще не понял зачем он вернулся в Англию, да ещё и в мелкий клуб? Чисто бабла сорвать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 февраля 2019, 20:26

      Раньери тренер высокой квалификации, а не старик Хоттабыч для слабых команд АПЛ.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 28 февраля 2019, 20:07

      Что им ещё нужно поднял на одну строчку выше)))

      7
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Tsigan 1 марта 2019, 02:46

      Через 32 тура должен был выйти из зоны вылета :)))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 28 февраля 2019, 20:03

      Да все уже руководство дачников решает, а точнее ищет тренера для Чемпа и ориентировочно продумывает состав на лигу ниже, понятно же 75% не захочет возвращаться в недоэлиту

      5
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