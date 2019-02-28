«Фулхэм» расторг контракт с Раньери. Он проработал в клубе три месяца

Поможет ли в этом случае смена тренера?
«Фулхэм» расторг контракт с главным тренером команды Клаудио Раньери. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Исполняющим обязанности назначен бывший полузащитник «Фулхэма» Скотт Паркер.
Владелец клуба Шахид Хан:
«Клаудио согласился с моим решением о том, что перемены были бы в интересах всех. Клаудио был джентельменом, как и всегда. Его пребывание в клубе не дало нам того результата, которого мы хотели и который был нам нужен, когда я назначил Клаудио на должность в ноябре. Но уверяю, что не только он виноват в той ситуации, в которой мы оказались».
Клаудио Раньери:
«Я расстроен последними результатами и тем, что мы не смогли развить тот хороший старт, который показали после моего назначения. Я хотел бы поблагодарить клуб, игроков и болельщиков за поддержку, которую они мне оказали, пока я был в клубе».
- Раньери возглавил клуб 14 ноября 2018 года.
- На тот момент (после 12 туров) команда занимала последнюю строчку в турнирной таблице АПЛ с пятью очками.
- Сейчас (после 28 туров) «Фулхэм» идет предпоследним с 17 очками.