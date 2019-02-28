Клопп: «Мы сыграли вничью с «МЮ» и с «Баварией». Думаю, большинство команд хотело бы такие же проблемы»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 28-го тура АПЛ против «Уотфорда» (5:0).
«Мы сыграли вничью с «МЮ» и с «Баварией». Думаю, большинство команд хотело бы такие же проблемы.
Мы должны быть стабильными. Нельзя всегда производить сенсации. Сегодня [в матче с «Уотфордом»] мы были стабильными и произвели сенсацию.
У нас 69 очков. Мы могли набрать 75 возможных очков. Но мы все равно проводим очень хороший сезон. Давайте насладимся им и посмотрим, как далеко мы сможем зайти», – сказал Клопп.
- 19 февраля «Ливерпуль» сыграл вничью с «Баварией» (0:0) в 1/8 финала ЛЧ.
- 24 февраля – с «МЮ» (0:0) в матче АПЛ.
- Сейчас «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, на одно очко опережая «Манчестер Сити».