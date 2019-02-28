Клопп: «Мы сыграли вничью с «МЮ» и с «Баварией». Думаю, большинство команд хотело бы такие же проблемы»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 28-го тура АПЛ против «Уотфорда» (5:0).

«Мы сыграли вничью с «МЮ» и с «Баварией». Думаю, большинство команд хотело бы такие же проблемы.

Мы должны быть стабильными. Нельзя всегда производить сенсации. Сегодня [в матче с «Уотфордом»] мы были стабильными и произвели сенсацию.

У нас 69 очков. Мы могли набрать 75 возможных очков. Но мы все равно проводим очень хороший сезон. Давайте насладимся им и посмотрим, как далеко мы сможем зайти», – сказал Клопп.