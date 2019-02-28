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    Клопп: «Мы сыграли вничью с «МЮ» и с «Баварией». Думаю, большинство команд хотело бы такие же проблемы»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 28-го тура АПЛ против «Уотфорда» (5:0).

    «Мы сыграли вничью с «МЮ» и с «Баварией». Думаю, большинство команд хотело бы такие же проблемы.

    Мы должны быть стабильными. Нельзя всегда производить сенсации. Сегодня [в матче с «Уотфордом»] мы были стабильными и произвели сенсацию.

    У нас 69 очков. Мы могли набрать 75 возможных очков. Но мы все равно проводим очень хороший сезон. Давайте насладимся им и посмотрим, как далеко мы сможем зайти», – сказал Клопп.

    • 19 февраля «Ливерпуль» сыграл вничью с «Баварией» (0:0) в 1/8 финала ЛЧ.
    • 24 февраля – с «МЮ» (0:0) в матче АПЛ.
    • Сейчас «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, на одно очко опережая «Манчестер Сити».

    Источник: Sky Sports

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    28.02.2019 19:42
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