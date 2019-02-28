Лукаку: «Мы не хотим быть как другие команды, которые говорят о целях и не добиваются их»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку поделился мнением о своей игре и игре команды в матче 28-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (3:1).

«Если вы посмотрите на мою карьеру, то увидите, что рядом со мной всегда были хорошие нападающие. Сейчас я с Уле, я многому учусь. Каждый день – это еще одна возможность научиться чему-то, еще один день, чтобы улучшить что-то.

Я рад тому, что забиваю, тому, как я играю, рад победе. Нам было очень важно победить.

Мы всегда идем от игры к игре. Мы не хотим быть как пара других команд, которые говорят о разных целях и не добиваются их. Мы хотим добиваться их от игры к игре. Наше желание – прибавлять и побеждать», – сказал Лукаку.