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    Лукаку: «Мы не хотим быть как другие команды, которые говорят о целях и не добиваются их»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку поделился мнением о своей игре и игре команды в матче 28-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (3:1).

    «Если вы посмотрите на мою карьеру, то увидите, что рядом со мной всегда были хорошие нападающие. Сейчас я с Уле, я многому учусь. Каждый день – это еще одна возможность научиться чему-то, еще один день, чтобы улучшить что-то.

    Я рад тому, что забиваю, тому, как я играю, рад победе. Нам было очень важно победить.

    Мы всегда идем от игры к игре. Мы не хотим быть как пара других команд, которые говорят о разных целях и не добиваются их. Мы хотим добиваться их от игры к игре. Наше желание – прибавлять и побеждать», – сказал Лукаку.

    • «МЮ» занимает пятую строчку в турнирной таблице.
    • После победы над «Кристал Пэлас» «МЮ» установил рекорд по победам в гостях.

    Источник: Sky Sports

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    28.02.2019 19:07
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 марта 2019, 21:50

      Ребята я заканчиваю. Всего доброго. Спокойной ночи!

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 5 марта 2019, 21:57

      Пока,Саня,спокойной ночи.

      4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 марта 2019, 21:17

      Кого сегодня показывают по Матчу?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 5 марта 2019, 21:23

      Реал-Аякс. Мне придётся смотреть по интернету Боруссию и "шпор". Их завтра повторяют в 12:00 по Матчу, а я в это время с внучкой буду гулять.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Сварожич 5 марта 2019, 21:31

      Толя у тебя правильное направление и хороший вкус.

      5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 5 марта 2019, 21:33

      В этой паре Олег ,будет упорная борьба. Равные соперники.

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 5 марта 2019, 21:36

      Да, полагаю, что в обоих парах будет упорная борьба. Реалу в Голландии повезло, а сегодня может Фортуна и повернуться к молодёжи.

      5
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 5 марта 2019, 21:43

      Не исключено Олег. Хотя мы все поставили на победу Реала.

      5
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 5 марта 2019, 20:44

      Ну раз кто то не отложился, тогда пойду я откладываться в койку.
      Всем до завтра!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 5 марта 2019, 20:47

      Сереж до завтра. Приятных снов и удач!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 5 марта 2019, 20:48

      Пока,Серёга, спокойной ночи. Про анекдот не догнал. Сейчас посмотрю. я часто лайкаю не читая пост. Иначе времени не будет на писанину свою.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR 5 марта 2019, 19:44


      Родились в этот день.
      ------
      И Гуринович, Чемпион СССР, Фред, ван Беверен, Зепп Пионтек,И.Файзулин!)

      Добрый вечер!

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 5 марта 2019, 19:49

      Привет, Макс, спасибо за дополнение.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR > Сварожич 5 марта 2019, 19:59

      Который Ильшат !)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 5 марта 2019, 20:00

      Ильшат Файзулин футболист.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > ВетеR 5 марта 2019, 20:14

      Максим привет! Спасибо за информацию. Хочу спросить в КП на ЛЧ ты участвуешь? Я не заметил твой прогноз.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Сварожич 5 марта 2019, 20:30

      Толя ,не сможешь напечатать прогноз Максима на ЛЧ?

      3
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Сварожич 5 марта 2019, 20:45

      Спасибо Толя. Я просто завел тетрадку и для себя веду подсчет.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 марта 2019, 19:38

      Отвлекусь на ужин.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 5 марта 2019, 20:00

      Приятного аппетита,

      3
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 5 марта 2019, 19:37

      Присоединился к трехдневному марафону без алкоголя. Не пил 29, 30 и 31 февраля.
      Да.. я разыграл классический этюд..

      4
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      zigbert > афоня72 5 марта 2019, 19:39

      Привет Сереж! Молодец все в тему.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 5 марта 2019, 20:02

      Я тоже сделал однодневный перерыв, но завтра Днюха у двух друзей и у Жванецкого. Надо будет 100гр принять. А потом уже 8-го соберёмся у дочери.

      4
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      афоня72 > Рубик Докоян 5 марта 2019, 20:46

      Олег ты заметил что это анекдот..
      нету таких чисел в календаре..

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      zigbert > афоня72 5 марта 2019, 20:53

      Сереж классно! Твои тексты надо читать между строк.

      4
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      Рубик Докоян > афоня72 5 марта 2019, 20:56

      Теперь понял, Серёга. Я на месяц не обратил внимание. У меня на дежурстве один тупой крендель, жалко времени описывать всю его тупость, принимал дежурство. Я ему сдал 29 февраля, а он машинально написал и принял 30-го.

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      zigbert 5 марта 2019, 18:51

      "Шахматы ,как любовь и музыка обладают способностью делать человека счастливым".
      Эти слова принадлежат Зигберту Таррашу.

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      Рубик Докоян > zigbert 5 марта 2019, 19:02

      И я с ним согласен. К сожалению, в Кремле у нас нет ни шахматистов, ни любителей шахмат, поэтому так и живём "счастливо"...

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      zigbert > Рубик Докоян 5 марта 2019, 19:08

      Вообще в советские времена наша шахматная школа считалась самой сильной в мире. Гроссмейстера СССР было получить труднее чем международного гроссмейстера.

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      Рубик Докоян > zigbert 5 марта 2019, 19:14

      Она ею и была долгие годы. У нас больше всего было гроссмейстеров и мы держали мировую корону, пока не появился Фишер. Да и командные соревнования все выигрывали мужики и женщины. Наши женщины долго доминировали тоже в шахматах.

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      zigbert > Рубик Докоян 5 марта 2019, 19:32

      А все потому что популярность шахмат у нас в стране снизилась.

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      zigbert > Сварожич 5 марта 2019, 19:35

      Спасибо Толя. Это его знаменитые цитаты.

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      Рубик Докоян > Сварожич 5 марта 2019, 19:35

      Это и сейчас аксиома в шахматах.

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      Рубик Докоян > zigbert 5 марта 2019, 19:37

      Тогда популярность шахмат была очень велика, сколько было секций, студий шахматных. Играли во дворах, парках, в школах. На матчи чемпионата СССР, не говоря за звание ЧМ народ ломился.

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      zigbert > Рубик Докоян 5 марта 2019, 20:09

      Потом еще на телевидении была передача "Шахматная школа". Я любил ее смотреть.

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      Рубик Докоян > zigbert 5 марта 2019, 20:17

      Да много чего было у нас связано с шахматами. Соревнования всех уровней в Союзе. Шахматный клуб " Белая ладья" устраивал турниры для школьников Москвы.

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      zigbert 5 марта 2019, 18:23

      Добрый вечер всем!

      Родились в этот день.
      1760г. Капусика Хакусай.японский художник ,который нарисовал более 30000 картин.Сам себя назвал стариком помешанным на искусстве.
      1862г. Зигберт Тарраш. немецкий шахматист ,крупнейший теоретик шахмат.
      1871г. Роза Люксембург. основатель компартии Германии.
      1919г. Григорий Новак.1й советский штангист ЧМ 1946г.
      1931г. Тамара Миансарова. эстрадная певица.
      1933г. Евгений Васюков. гроссмейстер.
      1936г. Владимир Маслаченко. вратарь Спартака и сб.СССР ,комментатор ,ЗМС.
      1958г. Владимир Бессонов. футболист Динамо К и сб. СССР 6й Ч СССР обл. КК.1986г.
      1961г. Елена Яковлева. актриса.
      1962г. Анатолий Семенов. хоккеист Динамо и сб. СССР ОЧ 1988г.

      1940г. Образовано КБ ПО Сухого.
      1953г. Умер Сталин.
      1966г. Британский "Боинг- 707" врезался в Фудзияму ,погибло 130 человек.

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      zigbert > Сварожич 5 марта 2019, 18:39

      Привет Толя! Интересный указ.

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      Рубик Докоян > zigbert 5 марта 2019, 18:40

      Привет, Саша ! Спасибо. Сегодня преимущественно у ветеранов Днюха. Бес самый молодой из них с Яковлевой. На мой взгляд самый талантливый и разносторонний был футболист за последние 40 лет в нашей стране.

      5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 5 марта 2019, 18:45

      Привет Олег! Да Бессонов классный был игрок.

      5
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      zigbert > Сварожич 5 марта 2019, 18:48

      Толя ты попал в точку! Одно время я увлекался шахматами. И книга этого шахматиста у меня до сих пор сохранилась.

      5
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      афоня72 5 марта 2019, 17:59

      Как жить: пьешь - тебя не любит жена, не пьешь - не любят друзья.
      Всем доброго вечера!

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 5 марта 2019, 18:43

      С женой надо пить чай, а с друзьями " валидол" французский...

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      афоня72 5 марта 2019, 07:07

      Всем добра!

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