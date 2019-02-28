Прядкин: «По травмоопасности газон на стадионе «Динамо» хуже, чем в Туле»

Как всегда сделали выводы в самый последний момент.
Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что газон на новой арене «Динамо» очень травмоопасен.
Сегодня комиссия лиги не допустила поле стадиона имени Льва Яшина к проведению матча 19-го тура со «Спартаком», который должен был пройти там 10 марта.
«Сегодня проведена инспекция динамовской арены. Поступала информация, что поле в плохом состоянии, комиссия в соответствии с регламентом проверила качество газона.
Итог таков: поле не готово, его качество неудовлетворительное. Более того, по травмоопасности ситуация хуже, чем в Туле», – сказал Прядкин.
Ранее РПЛ запретила «Арсеналу» из-за неудовлетворительного качества поля проводить в Туле встречу 18-го тура с ЦСКА и ответную игру 1/4 финала Кубка России против «Оренбурга».