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    Прядкин: «По травмоопасности газон на стадионе «Динамо» хуже, чем в Туле»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что газон на новой арене «Динамо» очень травмоопасен.

    Сегодня комиссия лиги не допустила поле стадиона имени Льва Яшина к проведению матча 19-го тура со «Спартаком», который должен был пройти там 10 марта.

    «Сегодня проведена инспекция динамовской арены. Поступала информация, что поле в плохом состоянии, комиссия в соответствии с регламентом проверила качество газона.

    Итог таков: поле не готово, его качество неудовлетворительное. Более того, по травмоопасности ситуация хуже, чем в Туле», – сказал Прядкин.

    Ранее РПЛ запретила «Арсеналу» из-за неудовлетворительного качества поля проводить в Туле встречу 18-го тура с ЦСКА и ответную игру 1/4 финала Кубка России против «Оренбурга».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.02.2019 18:46
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 марта 2019, 12:07

      Как всегда сделали выводы в самый последний момент.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 марта 2019, 09:43

      Прядкин: «По травмоопасности для РПЛ, я хуже, чем газон на стадионе «Динамо» иТуле»

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 1 марта 2019, 09:02

      Ну уж если в столице поля не готовы,то что тогда спрашивать с регионов,где зима еще не закончилась,а ночные морозы продолжаются? И как ты не грей газон, он все равно останется в декабрьском состоянии,пока весна не наступит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 1 марта 2019, 00:35

      Раньше советские футболисты играли на огородах и чемпионами Европы и Олимпийских игр были, а сейчас футболерам-миллионерам еврогазон подавай, а играть не умеют и на болельщиков кладут....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev 28 февраля 2019, 23:47

      Пока футбольным клубом будет владеть банк, ничего у этого клуба не будет двигаться кроме финансов, которые хитропопые банкиры будут крутить и вертеть как им надо.

      0
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      Рейтинг: +128

      За_чистый_футбол 28 февраля 2019, 22:14

      Слава Динамо режет глаза Прядкина и его кормящих! 10 лет в Москву не пускали, теперь на стадион! Ура работающим на благо российского футбола чиновникам !

      1
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      Рейтинг: +319

      Best_forever 28 февраля 2019, 22:01

      Сорвали лавочники праздник!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      Dinamo4emp 28 февраля 2019, 20:11

      Стыдно(

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      Best_forever > Dinamo4emp 28 февраля 2019, 22:01

      о чем ты? Федун очканул и отбашлял, когда узнал сколько сораДников придет!

      2
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 28 февраля 2019, 20:07

      Только имя Льва Яшина позорят... "История футбольной сборной говорит о том, как крепки корни нашего футбольного дерева. Но если мы с него много лет снимаем чахлые, незрелые плоды, значит, неважные мы садовники, значит, плохо работают люди, стоящие у руля футбола. "(Лев Яшин "Записки вратаря")

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      Рейтинг: +379

      o33uk > ЮНик 28 февраля 2019, 22:30

      Супер, хорошую цитату нашёл.
      Буду теперь искать книгу почитаю, мне кажется полезное чтиво.

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      Рейтинг: +901

      Krics 28 февраля 2019, 19:51

      Хотели, как лучше, получилось, как всегда!

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