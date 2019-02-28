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    Le10Sport: «Челси» хочет удержать Азара. Клуб будет поднимать цену на полузащитника

    «Челси» ведет переговоры с полузащитником Эденом Азаром по поводу его будущего.

    По информации Le10Sport, лондонцы сказали футболисту, что хотят видеть его в команде в следующем сезоне, даже если он не согласен на условия нового контракта. Действующее соглашение бельгийца истекает в июле 2020 года.

    Ранее сообщалось, что основной претендент на хавбека – «Реал», и Азар уже согласовал личный контракт с мадридцами. Тем не менее, руководство «Челси» намерено удержать полузащитника и будет поднимать на него цену все выше и выше.

    • Азар перешел в «Челси» из «Лилля» в 2012 году.
    • В этом сезоне футболист провел за синих 36 матчей, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.

    Еще про трансферы – проблему зимнего окна мы обсуждали в недавнем выпуске подкаста. Вот же он:

    Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.

    Источник: «Челси» хочет удержать Азара. Клуб будет поднимать цену на полузащитника

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    28.02.2019 18:18
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 марта 2019, 12:11

      Если уж Азан надумает уйти ,он сделает это.

      2
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 28 февраля 2019, 18:34

      Так стоп, мне нравится вот предложение "По информации Le10Sport, лондонцы сказали футболисту, что хотят видеть его в команде в следующем сезоне, даже если он не согласен на условия нового контракта."
      Эй АЗАР. мы очень хотим тебя видеть в нашем клубе, но контракт тебе не дадим какой ты хочешь, но мы очень хотим тебя видеть?) Че за хрень?)
      И да, оставьте себе. По контракту его полтора года осталось, ему 28 лет... повышать они цену хотят). 100, или 70 и ковачич) больше за него никто не даст, да и никому он не нужен кроме реала как ни странно.

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      Рейтинг: +2509

      panmon > DeStar 28 февраля 2019, 18:58

      Конечно они хотят оставить его - им же покупать запретили! Теперь (хоть на год) нужно сохранить всех в составе...

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > panmon 28 февраля 2019, 19:15

      а точно, запрет же повесили. Тогда логично, ну тут все против азара) Если не уйти этим летом то все, после челси он уже далеко не уйдет в 30 лет.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > DeStar 28 февраля 2019, 19:55

      Ну включи элементарную логику. Азар в любом случае в выигрыше. Не продаст его Челси летом 2019г. за сумму 100-120 лямов евро, Азар уйдёт через год свободным агентом на хорошую личку с подписным бонусом для себя. Он продаст сам себя за дорого, а Челси будет лапу сосать...

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Рубик Докоян 28 февраля 2019, 20:01

      Почему это в любом случае в выигрыше? он вроде как хочет только в реал( ну как говорит уже года 2)
      Свободным то он может уйти, но ты думаешь позволят? это ведь тупо ******** 100 лямов, челси не мудаки сидят, контракт не подпишет посидит на банке или годик или еще что. Плюс кому нахрен нужен будет 30 летний игрок? ну конечно, он хорош, но от карьеры ему года 2 останется и не факт что его кто-то возьмет, так чтобы лучше и дороже челси(ну вряд ли сам азар желает в условный милан ,севилью, или лион). Это только реал, барса, псж, может сити, все. Или часто топ игроки уходят свободными? ни одного не помню такого случая. что не в китай ушел, а в другой топ клуб свободным

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > DeStar 28 февраля 2019, 20:12

      Мне на твой юношеский запал и пассаж отвечать меньше всего хочется, тем более, что включаешь не логику, а эмоции. Он и в 30 лет ещё не один год в позу прачки будет ставить многие команды. Для Реала он приоритет в летнее ТО. Но если придёт в Реал Маур, то уже вопрос кого они будут покупать. У Азара контракт до 2020г., а из этого следует, что его продадут в Реал за приличные бабки летом 2019г., и он в зарплате выиграет или продлит контракт с Челси на улучшенных условиях. Поэтому он всегда выигрыше при этом раскладе и что я написал ранее. У нас будет возможность в этом убедиться летом 2019г или 2020г.

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Рубик Докоян 28 февраля 2019, 21:03

      Тем не менее это не я влезал со своими мыслями под чей-то комент. Будет он ставить кого-то в 30 лет или нет никто не знает и знать не может. Последнее время азар можно разве что только тусоваться около штрафной и с помощью о великого метода отыгрыша стенки с товарищем врываться в штрафную. Ставить в позу он способен фулхэм только, с нормальными командами в позу ставят его как и весь челси сейчас, хотя стоит признать, что в челси он один из лучших, но как по мне лучший там канте. За год до контракта никто его за огромные деньги не продаст, хотя лямов 50-70 это тоже приличные деньги. Вроде как челси ему ничего увеличивать не хочет, да и реал без него не умрет.

      Тот игрок и та позиция которая меньше всего нуждается в усилении. на левом фланге и бэйл и асенсио и вини может сыграть ,последний через 1-2 года, когда там азар созреет к переходу в реал , будет уже не ниже уровнем. А азар к своим 29 годам забивать нормально так и не научился. А реалу нужен забивала. Купит его или нет реал хз, лишним не будет, основополагающим не станет, тупо не успеет.
      И стоит вопрос в выигрыше ли азар. Он сам из челси хочет свалить , и хочет в реал. так что стоит смотреть только с этой стороны. А в выигрыше он будет или нет.Он и так уже считай прямыми словами говорит, я хочу свалить из челси. Так что дадут ему там денег и захочет ли азар вообще играть нормально это не факт.
      Просто не понимаю кто тут решил что азар желанный кусок для клубов(или дриблинг прямо так сильно ценится?)? единственный интерес за года 3 и тот только от реала.

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