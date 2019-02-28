Le10Sport: «Челси» хочет удержать Азара. Клуб будет поднимать цену на полузащитника

«Челси» ведет переговоры с полузащитником Эденом Азаром по поводу его будущего.

По информации Le10Sport, лондонцы сказали футболисту, что хотят видеть его в команде в следующем сезоне, даже если он не согласен на условия нового контракта. Действующее соглашение бельгийца истекает в июле 2020 года.

Ранее сообщалось, что основной претендент на хавбека – «Реал», и Азар уже согласовал личный контракт с мадридцами. Тем не менее, руководство «Челси» намерено удержать полузащитника и будет поднимать на него цену все выше и выше.

Азар перешел в «Челси» из «Лилля» в 2012 году.

В этом сезоне футболист провел за синих 36 матчей, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.

Еще про трансферы – проблему зимнего окна мы обсуждали в недавнем выпуске подкаста. Вот же он:

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