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    Панюков: «Будь у меня возможность, заплатил бы 300 тысяч евро, чтобы сыграть с «Зенитом»

    Нападающий «Зенита» Андрей Панюков, выступающий на правах аренды за «Урал», заявил, что ему очень бы хотелось сыграть против петербуржцев в матче 18-го тура.

    По условиям аренды, футболист сможет принять участие в игре, если екатеринбургский клуб заплатит «Зениту» 300 тысяч евро.

    – Какие ожидания от второй части сезона?

    – Хотелось бы, что бы команда больше выигрывала, пройти в Кубке как можно дальше [в первом четвертьфинальном матче «Урал» на выезде сыграл вничью со «Спартаком» – 1:1]. Мои личные цели? Забивать побольше, по возможности. Как готовились к «Зениту»? Был классический недельный микроцикл.

    – Вы не сыграете с «Зенитом». Что чувствуете?

    – Это футбол, тут ничего не поделаешь. Придется смотреть игру с трибуны.

    – Артем Дзюба в прошлом году сказал, что готов заплатить, чтобы сыграть против «Зенита». А вы готовы?

    – Если бы у меня была бы возможность, я бы тоже заплатил.

    • В текущем сезоне Панюков провел за «Урал» 13 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
    • Контракт форварда с «Зенитом» рассчитан до июля 2020 года.

    Источник: «Спорт День за Днем»

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    28.02.2019 15:22
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +4331

      Spirit_78 1 марта 2019, 17:09

      Такие футболисты против своей же родной команды обычно проводят лучший матч в карьере, а потом возвращаются на такой же посредственный уровень. В результате - огромный вред для Зенита. На месте руководства клуба я вообще бы запретил отданным в аренду игрокам выходить на поле против Зенита.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 марта 2019, 09:40

      Мозгов бы тебе еще добавить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 28 февраля 2019, 23:06

      Показать себя и других игр хватит !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 28 февраля 2019, 20:23

      Забивать надо побольше, не по возможности, а по призванию.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +290

      дед Щукарь 28 февраля 2019, 19:55

      Сейчас очень много разных кредитных оргагизаций

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 28 февраля 2019, 18:10

      Сиди пока и не вякай. На сборах сыграешь, а пока в Урале тренируйся.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 февраля 2019, 18:02

      Страждущих оказалось очень много.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 28 февраля 2019, 16:49

      Будь у меня 300к евриков лишних, всё себе б оставил.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 28 февраля 2019, 16:45

      Да! Разорвал бы!)))))

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 февраля 2019, 16:42

      ещё один иуда как и тот который к пустой голове честь отдаёт

      -3
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