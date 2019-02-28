Панюков: «Будь у меня возможность, заплатил бы 300 тысяч евро, чтобы сыграть с «Зенитом»

Такие футболисты против своей же родной команды обычно проводят лучший матч в карьере, а потом возвращаются на такой же посредственный уровень. В результате - огромный вред для Зенита. На месте руководства клуба я вообще бы запретил отданным в аренду игрокам выходить на поле против Зенита.
Нападающий «Зенита» Андрей Панюков, выступающий на правах аренды за «Урал», заявил, что ему очень бы хотелось сыграть против петербуржцев в матче 18-го тура.
По условиям аренды, футболист сможет принять участие в игре, если екатеринбургский клуб заплатит «Зениту» 300 тысяч евро.
– Какие ожидания от второй части сезона?
– Хотелось бы, что бы команда больше выигрывала, пройти в Кубке как можно дальше [в первом четвертьфинальном матче «Урал» на выезде сыграл вничью со «Спартаком» – 1:1]. Мои личные цели? Забивать побольше, по возможности. Как готовились к «Зениту»? Был классический недельный микроцикл.
– Вы не сыграете с «Зенитом». Что чувствуете?
– Это футбол, тут ничего не поделаешь. Придется смотреть игру с трибуны.
– Артем Дзюба в прошлом году сказал, что готов заплатить, чтобы сыграть против «Зенита». А вы готовы?
– Если бы у меня была бы возможность, я бы тоже заплатил.
- В текущем сезоне Панюков провел за «Урал» 13 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
- Контракт форварда с «Зенитом» рассчитан до июля 2020 года.