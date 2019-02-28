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    Агент Джикии – об интересе «Локомотива»: «У человека долгий контракт со «Спартаком», все у него хорошо. В чем проблема?»

    Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, попросил не обращать внимания на слухи об интересе к его клиенту со стороны «Локомотива».

    Сегодня в СМИ появилась информация, что железнодорожники хотят купить 25-летнего футболиста.

    «Не обращайте внимания на все эти данные. Кому это нужно, не понимаю. Зачем разжигать нестабильность? У человека долгий контракт, все у него хорошо. В чем проблема? Непонятно, кто это пишет и зачем», – сказал Шпинев.

    • Джикия – воспитанник «Локомотива».
    • Контракт защитника со «Спартаком» рассчитан до лета 2022 года.
    • Transfermarkt оценивает футболиста в 6 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.02.2019 15:10
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +28517

      JTherry 28 февраля 2019, 23:34

      собственно, в этой жирной "утке" никто и не сомневался, особенно, если читали внимательно ту "новость"))) выгода таких уток - в головах менеджеров команд, которым предстоит ближайший матч

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 28 февраля 2019, 18:13

      Проблема в том, что завтра на него могут наехать как на Глушаков.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 февраля 2019, 17:56

      Проблемы как всегда в головах распространителей этих "уток"...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 февраля 2019, 17:19

      Хорошо если так.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +361

      sergan113 28 февраля 2019, 17:15

      Проблема в СМИ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 28 февраля 2019, 16:47

      Может то, что все хорошо у него для кого-то и проблема?)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 28 февраля 2019, 15:58

      да и не обратили если бы сами масло в огонь не подлили

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 28 февраля 2019, 15:49

      Проблема в псевдожурналистах, высасывающих темы для новостей из пальца, ради уцененного хайпа, и пишущих на спортивных ресурсах "новости" из разряда - (после тренировки в сауну, канешн не с супругой, с ними только в баню и сколько слабая половина нашего грешного мира отсудила у отцов своих детей, в контексте алиментов ...

      5
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      Рейтинг: +80

      0chevidno > Боцман59rus 28 февраля 2019, 17:48

      вот именно, журналистам надо что то писать а Спартак это благодатная тема всегда.

      2
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 28 февраля 2019, 15:39

      Если честно, я тоже не понял. Конечно, я бы с удовольствием был бы рад видеть в Локо Джикию. А ещё Ван Дейка, Карвахаля и Регилона - идеальная линия защиты бы вышла) Но харя треснет))) Объективно это сейчас нереально.

      2
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      Рейтинг: +8028

      nik55 28 февраля 2019, 15:24

      пишите анекдоты

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > nik55 28 февраля 2019, 18:44

      анекдоты и получаются...

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