Агент Джикии – об интересе «Локомотива»: «У человека долгий контракт со «Спартаком», все у него хорошо. В чем проблема?»

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, попросил не обращать внимания на слухи об интересе к его клиенту со стороны «Локомотива».

Сегодня в СМИ появилась информация, что железнодорожники хотят купить 25-летнего футболиста.

«Не обращайте внимания на все эти данные. Кому это нужно, не понимаю. Зачем разжигать нестабильность? У человека долгий контракт, все у него хорошо. В чем проблема? Непонятно, кто это пишет и зачем», – сказал Шпинев.