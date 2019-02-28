Агент Джикии – об интересе «Локомотива»: «У человека долгий контракт со «Спартаком», все у него хорошо. В чем проблема?»

собственно, в этой жирной "утке" никто и не сомневался, особенно, если читали внимательно ту "новость"))) выгода таких уток - в головах менеджеров команд, которым предстоит ближайший матч
Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, попросил не обращать внимания на слухи об интересе к его клиенту со стороны «Локомотива».
Сегодня в СМИ появилась информация, что железнодорожники хотят купить 25-летнего футболиста.
«Не обращайте внимания на все эти данные. Кому это нужно, не понимаю. Зачем разжигать нестабильность? У человека долгий контракт, все у него хорошо. В чем проблема? Непонятно, кто это пишет и зачем», – сказал Шпинев.
- Джикия – воспитанник «Локомотива».
- Контракт защитника со «Спартаком» рассчитан до лета 2022 года.
- Transfermarkt оценивает футболиста в 6 миллионов евро.