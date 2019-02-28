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    Мусаев: «Больше «Краснодар» не будет возвращать мяч сопернику, который явно тянет время»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что теперь команда не будет следовать принципам фэйр-плей в матчах с соперниками, которые используют различные футбольные хитрости для намеренного затягивания времени.

    «К сожалению, таковы реалии нашего футбола: целый ряд команд использует схему с пятью защитниками и очень низкий блок в обороне. Их тактика строится на том, чтобы максимально разбить матч на эпизоды, чтобы было как можно больше пауз, и эти паузы были протяженными.

    В таких условиях невозможно поддерживать высокий темп атакующей игры. Если у команды, которая владеет преимуществом, достаточно долго не получается забить, естественно, что во втором тайме ее футболисты начинают нервничать и могут допустить простую ошибку, на которую и рассчитывает соперник. А дальше начинается еще большее затягивание времени – мяч от ворот вводится чуть ли не по минуте, после каждого стыка игроки подолгу лежат на газоне, просят медицинской помощи. По нашему мнению, это не что иное, как антифэйр-плей.

    Хочу заявить, что впредь мы не будем возвращать мяч команде соперника, которая явно тянет время, игроки которой зовут докторов после каждого незначительного фола или стыка. Судья никогда не компенсирует столько времени, сколько «убивается» в таких эпизодах. Повторюсь, это не фэйр-плей, а антифэйр-плей, и поэтому мы будем продолжать играть в футбол. А если мы будем замечены в чем-то подобном, то пусть соперник точно так же не отдает мяч нам. Естественно, все вышесказанное не относится к эпизодам, когда футболист действительно получил травму», – сказал Мусаев.

    • В 18-м туре «Краснодар» в Москве сыграет со «Спартаком».
    • Южане занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на одно очко.

    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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    28.02.2019 14:23
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 марта 2019, 15:01

      Фэйр-плей - это не для Краснодара. Пусть с ним МЮ.МС, Ливер и прочие лохи играют, Реалы там всякие и Барсы... Мы гордые, он нам покккк....

      1
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 1 марта 2019, 10:57

      Самым сильным ударом по симуляции дикой боли , будет вывод игрока с поля на пять минут. Что бы игрок смог сам определиться, играть или просить замену. Коли игрок запросил помощь доктора, то никакой врачь за 15 секунд не остановит кровотечение, не срастит перелом, на обезболит место травмы. Более того чаще всего если травма все таки есть , а игрок продолжил игру, и тут же вступил в борьбу, то травма будет усугубляется. Потом потребуется очередная остановка , назамену. Поэтому пять минут на бровке не помешать сохранить игрока от травмы, сохранит время на случай замены и не каждый будет рисковать пятиминутным отдыхом.

      13
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 28 февраля 2019, 21:19

      Самый яркий пример-игра с Ахматом в Краснодаре. Если было там чистого времени минут 50, то хорошо. Ахмат тянул по-черному,это позор.

      5
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      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор 28 февраля 2019, 20:55

      Шикарно сказал, молодец! Хорошо, если остальные поддержат! Болельщики приходят смотреть на мужской футбол, а не на плаксивых девочек, катающихся по полю и затягивающих время. Хотите аншлаги - играйте в футбол, а не в театр юного зрителя

      5
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      Рейтинг: +67330

      portero 28 февраля 2019, 20:03

      как же с модой сейчас в Европе часто игроки лежат и ждут замену, модная затяжка времени, а потом бодрячком уходят с поля.

      22
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > portero 28 февраля 2019, 20:42

      Кстати в Европе "рубятся" похлеще наших, а врачи, при этом, "редкие гости" на поле! К нам эту симуляцию болгары и хорваты привезли, а подхватили африканцы и юж.американцы, да еще и расизм при этом упоминают!

      6
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      Рейтинг: +67330

      portero 28 февраля 2019, 19:56

      может от этого игра злее будет и после матчевые интервью прикольные

      19
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      Рейтинг: +259

      professor13 28 февраля 2019, 19:26

      будет смешно если в следующем матче соперник не отдаст мяч Краснодару и забьет победный гол).А так поддерживаю надоели эти лежания и страдания при каждом косании,я вообще хотел бы чтобы давали играть как в Англии

      4
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      Рейтинг: +67330

      portero > professor13 28 февраля 2019, 19:57

      думаю это команда должна воспринять нормально и быть к этому готовой

      14
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 28 февраля 2019, 18:28

      Поддерживаю. Только так можно добиться зрелищного футбола. И все же отменить преимущество гостевого гола.

      3
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      Рейтинг: +67330

      portero > sochi-2013 28 февраля 2019, 19:59

      по отмене гостевого гола к чиновникам, должно быть изменение правил

      15
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > portero 28 февраля 2019, 20:22

      Там же в УЕФА вроде продвигают эту идею. Посмотрел- Блаттер предложил, а потом в отказ пошел. Мол говорил, только про голы забитые в добавленное время.

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 28 февраля 2019, 18:21

      Я считаю, что никакого феер-плей российскому футболу не нужно! Есть единичные случаи (когда игроки столкнулись головами) когда немедленно нужен врач на поле! В остальных случаях это симуляция и игрок может валяться до тех пор пока мяч не покинет поле в игровой ситуации! И нужно, чтобы игру останавливал только судья, но не во время атаки соперника, и, потом РАЗЫГРЫВАЛСЯ СПОРНЫЙ мяч! Если игрок выбил мяч в аут, то ему сразуже "высветить" ЖК! Симуляций поуменьшится! И врачей на поле не пускать (после ударов по ногам и мелких зацепов)-носилки на поле (15 секунд) и матч продолжается, а потом пусть "замораживается" сколько хочет!

      7
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      Рейтинг: +67330

      portero > Serjoga 28 февраля 2019, 20:00

      хочется смотреть футбол , а не явных симулянтов

      20
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 28 февраля 2019, 18:15

      Если у команды, которая владеет преимуществом, достаточно долго не получается забить, то это значит, что это такая команда и этакий тренер. В мягких выражениях.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > prezent2017 28 февраля 2019, 19:58

      В мягких выражениях тебе не ответить на твой, сынок, пассаж... Ну не лепи горбатого, штампуя всякую ересь футбольных пэтэушников...

      16
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > prezent2017 28 февраля 2019, 20:25

      Похоже, что тебя в футболе только счет интересует, а что, вместо игры, *авно по полю возят, тебя устраивает.

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