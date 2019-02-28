Мусаев: «Больше «Краснодар» не будет возвращать мяч сопернику, который явно тянет время»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что теперь команда не будет следовать принципам фэйр-плей в матчах с соперниками, которые используют различные футбольные хитрости для намеренного затягивания времени.

«К сожалению, таковы реалии нашего футбола: целый ряд команд использует схему с пятью защитниками и очень низкий блок в обороне. Их тактика строится на том, чтобы максимально разбить матч на эпизоды, чтобы было как можно больше пауз, и эти паузы были протяженными.

В таких условиях невозможно поддерживать высокий темп атакующей игры. Если у команды, которая владеет преимуществом, достаточно долго не получается забить, естественно, что во втором тайме ее футболисты начинают нервничать и могут допустить простую ошибку, на которую и рассчитывает соперник. А дальше начинается еще большее затягивание времени – мяч от ворот вводится чуть ли не по минуте, после каждого стыка игроки подолгу лежат на газоне, просят медицинской помощи. По нашему мнению, это не что иное, как антифэйр-плей.

Хочу заявить, что впредь мы не будем возвращать мяч команде соперника, которая явно тянет время, игроки которой зовут докторов после каждого незначительного фола или стыка. Судья никогда не компенсирует столько времени, сколько «убивается» в таких эпизодах. Повторюсь, это не фэйр-плей, а антифэйр-плей, и поэтому мы будем продолжать играть в футбол. А если мы будем замечены в чем-то подобном, то пусть соперник точно так же не отдает мяч нам. Естественно, все вышесказанное не относится к эпизодам, когда футболист действительно получил травму», – сказал Мусаев.