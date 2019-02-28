Конов: «Скорее всего, «Динамо» сыграет со «Спартаком» в Химках»

Динамо очень хотело на открытии своего стадиона имени Льва Яшина сыграть со спартаком и обязательно выиграть,именно, эту встречу.
Хотелось бы узнать мнение динамовской стороны по поводу готовности
стадиона им. Л.Яшина, для объективности освещения вопроса.
Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что матч 19-го тура «Динамо» – «Спартак», скорее всего, состоится на «Арене-Химки».
Ранее журналист сообщил, что газон нового стадиона бело-голубых не готов к проведению встречи. Игра против красно-белых должна стать матчем открытия для стадиона «Динамо» имени Льва Яшина.
«Матч «Химок» перенесут на «Родину», с большой долей вероятности, чтобы освободить арену под дерби. Именно Химки у «Динамо» основной стадион, и он в заявке.
ФНЛ подвинется и уступит РПЛ. А «Динамо» пусть думает, как теперь открывать стадион. Можно на концерте «Рамштайн», например», – написал Конов в телеграме.
Матч «Динамо» – «Спартак» пройдет 10 марта.