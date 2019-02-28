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    Конов: «Скорее всего, «Динамо» сыграет со «Спартаком» в Химках»

    Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что матч 19-го тура «Динамо»«Спартак», скорее всего, состоится на «Арене-Химки».

    Ранее журналист сообщил, что газон нового стадиона бело-голубых не готов к проведению встречи. Игра против красно-белых должна стать матчем открытия для стадиона «Динамо» имени Льва Яшина.

    «Матч «Химок» перенесут на «Родину», с большой долей вероятности, чтобы освободить арену под дерби. Именно Химки у «Динамо» основной стадион, и он в заявке.

    ФНЛ подвинется и уступит РПЛ. А «Динамо» пусть думает, как теперь открывать стадион. Можно на концерте «Рамштайн», например», – написал Конов в телеграме.

    Матч «Динамо» – «Спартак» пройдет 10 марта.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    28.02.2019 13:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 28 февраля 2019, 15:17

      Динамо очень хотело на открытии своего стадиона имени Льва Яшина сыграть со спартаком и обязательно выиграть,именно, эту встречу.
      Хотелось бы узнать мнение динамовской стороны по поводу готовности
      стадиона им. Л.Яшина, для объективности освещения вопроса.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > vladimir-7 1 марта 2019, 00:20

      Мнение я думаю едино у всех нафига говорить о том чего ещё нет.
      Я писал своё мнение в других комментариях не надо выдавать желаемое за действительное. Стадион(поле) не готов на сегодняшний день это факт, может к апрелю недостатки будут исправлены, почему кто-то заявил и обделался это вопрос к ВТБ.
      Моё мнение доиграть сезон в Химках а уже на новый сезон заявлять арену готовую на 100%.
      К сожалению моё мнение как и твоё никого не волнует, поэтому остаётся только наблюдать.

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