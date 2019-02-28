Конов: «Скорее всего, «Динамо» сыграет со «Спартаком» в Химках»

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что матч 19-го тура «Динамо» – «Спартак», скорее всего, состоится на «Арене-Химки».

Ранее журналист сообщил, что газон нового стадиона бело-голубых не готов к проведению встречи. Игра против красно-белых должна стать матчем открытия для стадиона «Динамо» имени Льва Яшина.

«Матч «Химок» перенесут на «Родину», с большой долей вероятности, чтобы освободить арену под дерби. Именно Химки у «Динамо» основной стадион, и он в заявке.

ФНЛ подвинется и уступит РПЛ. А «Динамо» пусть думает, как теперь открывать стадион. Можно на концерте «Рамштайн», например», – написал Конов в телеграме.

Матч «Динамо» – «Спартак» пройдет 10 марта.