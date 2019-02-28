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    Конов: «Газон на «Динамо» на сегодняшний день уступает в качестве по всем ключевым показателям полю в Туле»

    Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что открытие нового стадиона «Динамо» в марте может оказаться под угрозой.

    По информации журналиста, поле на арене очень плохого качества.

    «РПЛ близка к очередному громкому скандалу.

    Итак, по моей информации, газон на «Динамо» на сегодняшний день уступает в качестве по всем ключевым показателям газону в Туле, хотя визуально выглядит лучше. Но газон – это не только и не столько картинка. Принять такой газон – это обеспечить: а) серьезный скандал (почему Туле нельзя, а «Динамо» можно?) и б) «Динамо» попадeт на новый газон, так как этот будет убит, а новый газон, даже рулонный, взять просто негде. И даже если его купить за пределами России – это срок поставки от полутора месяцев и больше плюс укладка.

    И главное – Химки 10 марта уже заняты. Какие у нас там резервные стадионы в списке еще?

    Перенос матча «Динамо» – «Спартак» может стать ещe и болезненным с финансовой точки зрения – планировалось мощное открытие стадиона, гости, артисты, подарки – а это всe серьeзные деньги. Именно это сейчас является главным аргументом, что переносить матч нельзя и играть нужно только там, пусть и ценой газона», – написал Конов в телеграме.

    • Во вторник РПЛ перенесла встречу 18-го тура «Арсенал»ЦСКА в Грозный из-за плохого качества газона в Туле.
    • Ранее планировалось, что открытие стадиона «ВТБ Арена» состоится 10 марта матчем 19-го тура «Динамо» – «Спартак».

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    28.02.2019 12:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 февраля 2019, 17:28

      Стадион новый, а газон прежний... В Москве похоже с агрономами проблема.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 28 февраля 2019, 14:55

      Вот и сдал, Динамо!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3609

      александр п 28 февраля 2019, 13:46

      За десять лет поле не смогли подготовить? Так распилом на строительстве стадиона увлеклись?А почему игру на пару месяцев не перенести?

      0
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      Рейтинг: +28517

      JTherry 28 февраля 2019, 13:06

      опозорятся динамики с открытием стадиона - приняли его с недоделками, спешили новый стадик с помпой открыть, артистов позвали, чтобы было не хуже, чем у всех - и такое фиаско...

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 28 февраля 2019, 13:00

      Это Россия,детка)))

      2
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