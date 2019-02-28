Конов: «Газон на «Динамо» на сегодняшний день уступает в качестве по всем ключевым показателям полю в Туле»

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что открытие нового стадиона «Динамо» в марте может оказаться под угрозой.

По информации журналиста, поле на арене очень плохого качества.

«РПЛ близка к очередному громкому скандалу.

Итак, по моей информации, газон на «Динамо» на сегодняшний день уступает в качестве по всем ключевым показателям газону в Туле, хотя визуально выглядит лучше. Но газон – это не только и не столько картинка. Принять такой газон – это обеспечить: а) серьезный скандал (почему Туле нельзя, а «Динамо» можно?) и б) «Динамо» попадeт на новый газон, так как этот будет убит, а новый газон, даже рулонный, взять просто негде. И даже если его купить за пределами России – это срок поставки от полутора месяцев и больше плюс укладка.

И главное – Химки 10 марта уже заняты. Какие у нас там резервные стадионы в списке еще?

Перенос матча «Динамо» – «Спартак» может стать ещe и болезненным с финансовой точки зрения – планировалось мощное открытие стадиона, гости, артисты, подарки – а это всe серьeзные деньги. Именно это сейчас является главным аргументом, что переносить матч нельзя и играть нужно только там, пусть и ценой газона», – написал Конов в телеграме.