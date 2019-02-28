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    Сегодня РПЛ примет решение о переносе игры «Динамо» – «Спартак» на другой стадион

    Как сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин, сегодня совместная комиссия РФС и РПЛ по приемке качества газона посетила с проверкой новый стадион «Динамо». Руководитель заявил, что сегодня лига решит, стоит ли переносить матч 19-го тура со «Спартаком» в другое место.

    Ранее главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что газон на «Динамо» плохого качества и не готов к проведению встречи.

    «Комиссия сегодня там была. Была информация о том, что поле в плохом состоянии, комиссия в соответствии с регламентом проверила качество газона. Сегодня будет заключение о том, готов ли газон.

    Каковы ожидания? Не очень хорошие. Очень хорошо, что «Динамо» пока не начало реализовывать билетную программу. Но повторю, ожидаем выводов комиссии», – сказал Прядкин.

    Изначально планировалось, что матч со «Спартаком» станет первым для динамовцев на новом стадионе. Игра должна состояться 10 марта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.02.2019 12:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 28 февраля 2019, 20:22

      С Арсеналом началося, с Дырнами продолжилося.

      1
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol > prezent2017 3 марта 2019, 10:34

      Больше привилегий москвабадским командам, им очков не хватает!

      0
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 28 февраля 2019, 13:51

      Открывать новый стадион открытого типа в марте вообще такая себе идея. В каком бы состоянии ни был газон, каким бы классным ни был сам стадион - холодно, черт побери.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 28 февраля 2019, 13:19

      Из-за раннего начала сезона и из-за отсутствия крытых стадионов, таких
      как в Питере, так и будем гонять команды по все территории России.
      Без геморроя у нас нельзя, сначала создаем проблемы, а затем с
      криками ура их начинаем ликвидировать и докладывать, что только
      под руководством партии, правительства и мудрого руководителя
      страной удалось преодолеть эти проблемы.

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      Рейтинг: +28517

      JTherry > vladimir-7 28 февраля 2019, 13:23

      ничего особенного для этого периода не произошло, стадион только приняли в эксплуатацию, инженерные системы наверняка еще не работают на полную мощность, поле не успело расцвести) скорее всего помповое открытие перенесется на другую дату...

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > JTherry 28 февраля 2019, 13:42

      Я написал не конкретно о стадионе Динамо, а вообще
      по всей России и особенно это касается северных и восточных районов, да и в центральном районе и Москвы, в частности, тоже касается.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > БуРЖуЙ 28 февраля 2019, 15:25

      Тем кто у власти и около денег, нужно не воровать,
      уменьшить свою зарплату, вот тогда на все хватит денег.

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      Рейтинг: +28517

      JTherry 28 февраля 2019, 13:17

      поле стадиона Спартак в хорошем состоянии, но предложение пока не поступило)

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > JTherry 28 февраля 2019, 13:52

      Оценка состояния поля и выбор резервного стадиона, это
      прерогатива комиссии РФС и РПЛ, а то, что провести этот
      матч на стадионе спартака, то уже писали, что запрещен,
      именно, такой перенос на поле соперника.

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