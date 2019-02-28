Сегодня РПЛ примет решение о переносе игры «Динамо» – «Спартак» на другой стадион

Как сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин, сегодня совместная комиссия РФС и РПЛ по приемке качества газона посетила с проверкой новый стадион «Динамо». Руководитель заявил, что сегодня лига решит, стоит ли переносить матч 19-го тура со «Спартаком» в другое место.

Ранее главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что газон на «Динамо» плохого качества и не готов к проведению встречи.

«Комиссия сегодня там была. Была информация о том, что поле в плохом состоянии, комиссия в соответствии с регламентом проверила качество газона. Сегодня будет заключение о том, готов ли газон.

Каковы ожидания? Не очень хорошие. Очень хорошо, что «Динамо» пока не начало реализовывать билетную программу. Но повторю, ожидаем выводов комиссии», – сказал Прядкин.

Изначально планировалось, что матч со «Спартаком» станет первым для динамовцев на новом стадионе. Игра должна состояться 10 марта.