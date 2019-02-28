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    «Манчестер Сити» заключил контракт с PUMA на 760 миллионов

    «Манчестер Сити» подписал контракт сроком на 10 лет с производителем спортивной экипировки PUMA. За время сотрудничества английский клуб получит от немецкой компании 650 миллионов фунтов стерлингов (около 760 миллионов евро).

    В настоящее время «Сити» сотрудничает с Nike, соглашение с которым истекает этим летом.

    По договору PUMA будет экипировать не только основную, но женскую и молодежные команды «Манчестер Сити», а также дочерние клубы – «Мельбурн Сити», «Жирона», «Атлетико Торке» и «Сычуань Цзюню».

    Источник: Goal

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    28.02.2019 12:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +369

      rossonero666 28 февраля 2019, 17:30

      Арсенал от Пума переходит к Адидас, а Ман сити и Атлетико присоединяются к компании из Боруссии Д. и Милана. В итоге трёх клиентов потерял Найк в лице вышеупомянутых Ман сити, Атлетико и Монако перешедших на Каппа.

      0
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      Рейтинг: +265

      Himik007 28 февраля 2019, 13:35

      Интересно сколько шейхи заплатили Pume что бы уйти от ФФП... А

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Himik007 28 февраля 2019, 13:50

      PUMA не склоняется)

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > Himik007 28 февраля 2019, 14:19

      Ты дурак или как, причем тут ФФП и спонсор фактический

      3
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