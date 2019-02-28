«Манчестер Сити» заключил контракт с PUMA на 760 миллионов

«Манчестер Сити» подписал контракт сроком на 10 лет с производителем спортивной экипировки PUMA. За время сотрудничества английский клуб получит от немецкой компании 650 миллионов фунтов стерлингов (около 760 миллионов евро).

В настоящее время «Сити» сотрудничает с Nike, соглашение с которым истекает этим летом.

По договору PUMA будет экипировать не только основную, но женскую и молодежные команды «Манчестер Сити», а также дочерние клубы – «Мельбурн Сити», «Жирона», «Атлетико Торке» и «Сычуань Цзюню».