Клопп: «В матче с «Уотфордом» игроки «Ливерпуля» показали невероятную страсть»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 28-го тура АПЛ с «Уотфордом» (5:0).

«Парни показали, как они наслаждаются игрой и своим положением. Это был важный знак. Вы знаете, что о нас писали и говорили. Конечно, это неправильно. Эти парни – выдающаяся команда, и сегодня они показали невероятную страсть. Салах играл невероятно. Мане забил прекрасный гол. Все три полузащитника отыграли шикарно. Оба центральных защитника были великолепны. Мы выиграли 5:0, так что вы не будете говорить о них, но у них тоже были свои моменты. Даже Аллисон отыграл шикарно. Парни, вышедшие на замену, контролировали игру. Есть о чем поговорить.

Мы хотели использовать свою силу и способности, но мы играем в разных матчах. «Уотфорд» тоже подстроился под нас. Всегда готовишься к матчам по-разному. Мы здорово использовали пространство, Салаха не могли накрыть. Отличный вечер для нас, парни заслуживают похвалы», – сказал Клопп.