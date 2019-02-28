Гвардиола – о победе над «Вест Хэмом»: «Мы сыграли превосходно, но результат мог быть лучше»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 28-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (1:0).

«Победа получилась крайне тяжелой, хоть мы и сыграли невероятно. Мы идеально оборонялись при стандартах, но не реализовали свои моменты. Забей мы один-два гола в стартовые пять минут – игра сложилась бы совсем по-другому. Мы здорово начали второй тайм. Не получилось забить достаточно голов для того, чтобы последние 15-20 минут прошли спокойнее. Мы здорово бились, чтобы не дать «Ливерпулю» уйти в отрыв. Результат мог быть лучше, но мы сыграли превосходно», – сказал Гвардиола.