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    Гвардиола – о победе над «Вест Хэмом»: «Мы сыграли превосходно, но результат мог быть лучше»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 28-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (1:0).

    «Победа получилась крайне тяжелой, хоть мы и сыграли невероятно. Мы идеально оборонялись при стандартах, но не реализовали свои моменты. Забей мы один-два гола в стартовые пять минут – игра сложилась бы совсем по-другому. Мы здорово начали второй тайм. Не получилось забить достаточно голов для того, чтобы последние 15-20 минут прошли спокойнее. Мы здорово бились, чтобы не дать «Ливерпулю» уйти в отрыв. Результат мог быть лучше, но мы сыграли превосходно», – сказал Гвардиола.

    • По итогам 28 туров «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на одно очко.

    Источник: BBC

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    28.02.2019 08:49
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