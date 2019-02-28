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    Покеттино – о поражении 0:2 от «Челси»: «Все по-честному. «Тоттенхэм» заслужил поражение»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино подвел итог встрече 28 тура чемпионата Англии с «Челси» (0:2).

    «Матч получился честным. Мы пропустили два гола в результате немногочисленных атак соперника, но в целом все получилось по-честному.

    Они давили, то же делали и мы. Если правильно понимаю, они забили нам первым ударом по воротам. Но у нас при этом вообще не было возможностей забить. Мы не заслужили ничего большего, кроме поражения», – сказал аргентинец.

    • Счет открыл полузащитник синих Педро. Игрок обороны «Тоттенхэма» Кевин Триппьер отправил мяч в свои ворота.
    • «Шпоры» сохранили третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.
    • Следующий матч – 2 марта против «Арсенала».

    Источник: BBC

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    28.02.2019 01:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 февраля 2019, 14:26

      Может эта победа придаст силы Челси.

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