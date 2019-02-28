Покеттино – о поражении 0:2 от «Челси»: «Все по-честному. «Тоттенхэм» заслужил поражение»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино подвел итог встрече 28 тура чемпионата Англии с «Челси» (0:2).

«Матч получился честным. Мы пропустили два гола в результате немногочисленных атак соперника, но в целом все получилось по-честному.

Они давили, то же делали и мы. Если правильно понимаю, они забили нам первым ударом по воротам. Но у нас при этом вообще не было возможностей забить. Мы не заслужили ничего большего, кроме поражения», – сказал аргентинец.