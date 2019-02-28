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    Бекао: «У ЦСКА есть все необходимое, чтобы выиграть чемпионат России»

    Защитник ЦСКА Родриго Бекао в интервью бразильскому изданию Lance рассказал о шансах армейцев выиграть чемпионат России.

    «Здесь все немного по-другому, чем в Бразилии. Мы удачно провели паузу в чемпионате, тяжело работали и исправляли ошибки. Верю в то, что вторая часть сезона получится лучше.

    Плотность вверху таблицы – положительный момент, потому что из-за этого может случиться все, что угодно.

    На титул чемпиона несколько команд, включая ЦСКА. Мы знаем себя и соперников. Выиграть чемпионат будет непросто, но у нас есть все необходимое для победы», – сказал 23-летний бразилец.

    • Бекао в текущем сезоне провел 24 матча, не отметившись результативными действиями.
    • Команда Виктора Гончаренко занимает третье место в турнирной таблице.
    • Отставание от «Краснодара» – 3 очка, от «Зенита» – 4.
    • Армейцы начнут вторую часть сезона 2 марта игрой против «Арсенала» в Грозном.

    Источник: Lance

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    28.02.2019 00:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 28 февраля 2019, 08:33

      Правильно, нужно выигрывать чемпионат и это будет справедливо и
      заслуженно.

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