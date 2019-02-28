Бекао: «У ЦСКА есть все необходимое, чтобы выиграть чемпионат России»

Правильно, нужно выигрывать чемпионат и это будет справедливо и
заслуженно.
Защитник ЦСКА Родриго Бекао в интервью бразильскому изданию Lance рассказал о шансах армейцев выиграть чемпионат России.
«Здесь все немного по-другому, чем в Бразилии. Мы удачно провели паузу в чемпионате, тяжело работали и исправляли ошибки. Верю в то, что вторая часть сезона получится лучше.
Плотность вверху таблицы – положительный момент, потому что из-за этого может случиться все, что угодно.
На титул чемпиона несколько команд, включая ЦСКА. Мы знаем себя и соперников. Выиграть чемпионат будет непросто, но у нас есть все необходимое для победы», – сказал 23-летний бразилец.
- Бекао в текущем сезоне провел 24 матча, не отметившись результативными действиями.
- Команда Виктора Гончаренко занимает третье место в турнирной таблице.
- Отставание от «Краснодара» – 3 очка, от «Зенита» – 4.
- Армейцы начнут вторую часть сезона 2 марта игрой против «Арсенала» в Грозном.