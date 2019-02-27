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    Роналду тренировался индивидуально. Завтра – обследование голеностопа

    Игроки «Ювентуса» Криштиану Роналду и Дуглас Коста пропустили сегодняшнюю тренировку основного состава, сообщает пресс-служба туринского клуба.

    Нападающий и вингер занимались по индивидуальной программе.

    У португальца повреждение голеностопного сустава. Характер травмы и теоретические сроки восстановления станут известны после завтрашнего обследование..

    • Роналду перешел в «Ювентус» 10 июля после 9 лет в «Реале».
    • Сумма сделки составила 117 миллионов евро.
    • В 34 играх текущего сезона у него 21 гол и 12 ассистов.

    Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

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    27.02.2019 21:08
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