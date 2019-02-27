Роналду тренировался индивидуально. Завтра – обследование голеностопа

Игроки «Ювентуса» Криштиану Роналду и Дуглас Коста пропустили сегодняшнюю тренировку основного состава, сообщает пресс-служба туринского клуба.
Нападающий и вингер занимались по индивидуальной программе.
У португальца повреждение голеностопного сустава. Характер травмы и теоретические сроки восстановления станут известны после завтрашнего обследование..
- Роналду перешел в «Ювентус» 10 июля после 9 лет в «Реале».
- Сумма сделки составила 117 миллионов евро.
- В 34 играх текущего сезона у него 21 гол и 12 ассистов.