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    Восстановление Фернандо займет 2-3 недели

    Врач римской клиники «Вилла Стюарт» Джанфранко Лизитано рассказал о повреждении полузащитника «Спартака» Фернандо. 26-летний бразилец не вошел в заявку на четвертый сбор команды из-за травмы бедра.

    – У Фернандо рецидив осенней травмы – или это новое повреждение?

    – На основании данных МРТ и УЗИ, которые мы выполнили в клинике, можно говорить о том, что это скорее не рецидив, а свежее повреждение мышцы бедра. Оно возникло рядом с рубцовыми изменениями от предыдущей травмы. К сожалению, это довольно частая ситуация для профессиональных спортсменов. Здесь важно не торопиться, выдержав необходимые сроки и проведя весь комплекс необходимых лечебных мероприятий.

    – Когда игрок сможет вернуться к полноценным тренировкам?

    – По нашим оценкам, курс лечения продлится от двух до трех недель. После этого Фернандо сможет начать тренироваться под контролем фитнес-тренеров без особого риска.

    • В 3-м сезоне за московский клуб у хавбека 1 гол и 3 ассиста в 20 матчах.
    • Команда Олега Кононова занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • 3 марта команда начнет весеннюю часть сезона матчем с «Краснодаром».

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    27.02.2019 20:34
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 28 февраля 2019, 10:39

      Руки Массимо здесь ещё пока не нашли ?
      А то уже отравление ребятишек в академии пытались за уши притянуть, хотя Массимо в команде давно уж не было.

      А Фернандо здоровья и скорейшего восстановления.

      0
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      Рейтинг: -9

      zhovkharpoleb 28 февраля 2019, 00:21

      Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ----- http://чоч.рф/елр

      -1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 27 февраля 2019, 23:56

      Наверное опять Каррера виноват,,,,,

      1
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      Рейтинг: +451

      frizom 27 февраля 2019, 22:18

      жаль конечно что начинаем без Фернандо... здоровья ему!

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 21:52

      Жаль ,сезон еще не начался а ему придется пропускать важные матчи. Здоровья.

      3
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 27 февраля 2019, 21:23

      "– У Фернандо рецидив осенней травмы – или это новое повреждение?

      – На основании данных МРТ и УЗИ, которые мы выполнили в клинике, можно говорить о том, что это скорее не рецидив, а свежее повреждение мышцы бедра. Оно возникло рядом с рубцовыми изменениями от предыдущей травмы. К сожалению, это довольно частая ситуация для профессиональных спортсменов. Здесь важно не торопиться, выдержав необходимые сроки и проведя весь комплекс необходимых лечебных мероприятий."

      А кто-то злобой исходил на Вертапетова, что, мол, по его недогляду старая травма Фернандо критически усугубилась.
      Что теперь скажут, а?
      Что Вертапетов виновен всё равно?
      А всё потому, что Вертапетов позволил себе РЕЗКО высказаться о методах и последствиях этих "мЭтодов" карьеркиного тренера по физподготовке.

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > derrik2000 27 февраля 2019, 22:12

      А кто за это направление работы в клубе отвечает? Дядя Вася? Трахтенберг за дерьмовую работу пресс-службы не отвечает, докторишка за травмы. Зашибись устроились.

      1
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > derrik2000 27 февраля 2019, 22:24

      " Кто о чем , а вшивый о бане "

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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > VVM1964 27 февраля 2019, 22:46

      Всё-всё... Заканчиваю...
      КАРРЕРА - ЛУЧШИЙ! ))))))))))))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > Супермачо 27 февраля 2019, 22:47

      За ЧТО Вертапетов должен отвечать?
      За травму Фернандо, которая возникла в игровом моменте?
      Это же не МАССОВАЯ "эпидемия" разрыва крестообразных связок!

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > derrik2000 27 февраля 2019, 23:03

      Вот - вот и каждый вечер перед сном по три раза )))))))))))))

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > derrik2000 28 февраля 2019, 10:37

      Повторяй данное предложение чаще и тогда может сам в это поверишь.
      В обратную сторону ты же не думал.На это серое вещество в голове требуется.

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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > vka1970 28 февраля 2019, 10:38

      Если что - у тебя займу серое вещество, умник хренов.

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > derrik2000 28 февраля 2019, 10:40

      Оно либо есть, либо нет.
      Другого не дано.

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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > vka1970 28 февраля 2019, 11:23

      Ну, ты же - Вумный. Тебе виднее.

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