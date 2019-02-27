Восстановление Фернандо займет 2-3 недели

Руки Массимо здесь ещё пока не нашли ?
А то уже отравление ребятишек в академии пытались за уши притянуть, хотя Массимо в команде давно уж не было.
А Фернандо здоровья и скорейшего восстановления.
Врач римской клиники «Вилла Стюарт» Джанфранко Лизитано рассказал о повреждении полузащитника «Спартака» Фернандо. 26-летний бразилец не вошел в заявку на четвертый сбор команды из-за травмы бедра.
– У Фернандо рецидив осенней травмы – или это новое повреждение?
– На основании данных МРТ и УЗИ, которые мы выполнили в клинике, можно говорить о том, что это скорее не рецидив, а свежее повреждение мышцы бедра. Оно возникло рядом с рубцовыми изменениями от предыдущей травмы. К сожалению, это довольно частая ситуация для профессиональных спортсменов. Здесь важно не торопиться, выдержав необходимые сроки и проведя весь комплекс необходимых лечебных мероприятий.
– Когда игрок сможет вернуться к полноценным тренировкам?
– По нашим оценкам, курс лечения продлится от двух до трех недель. После этого Фернандо сможет начать тренироваться под контролем фитнес-тренеров без особого риска.
- В 3-м сезоне за московский клуб у хавбека 1 гол и 3 ассиста в 20 матчах.
- Команда Олега Кононова занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.
- 3 марта команда начнет весеннюю часть сезона матчем с «Краснодаром».