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    Прокуратура Барселоны обвинила жену Пике в мошенничестве и неуплате налогов

    Певица Шакира, которая является женой защитника «Барселоны» Жерара Пике, обвиняется в мошенничестве и неуплате налогов , сообщает Colombia.com.

    Прокуратура Барселоны завела дело в отношении поп-исполнительницы за то, что она не выплатила в испанскую казну 14,5 миллионов евро.

    Кроме того, по версии обвинения, Шакира в период с 2012 по 2014 год скрывала свои доходы через корпоративную сеть и офшоры.

    • Пике и Шакира вместе с 2011 года. У них двое сыновей – Милан и Саша.

    Источник: Colombia.com

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    27.02.2019 18:23
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 28 февраля 2019, 17:35

      они там всех достать решили своими налогами?

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      Рейтинг: -9

      zhovkharpoleb 28 февраля 2019, 00:22

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки, вoт тот блoг там все подpобнo описано---- http://gg.gg/presblog

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 27 февраля 2019, 18:46

      Таким макаром, скоро все будут бояться принимать испанское гражданство.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Cules2013 27 февраля 2019, 18:55

      Там с этим проблем нет как у нас и в других странах. Заплатит недоимку и штраф и все проблемы, могут осудить на 2 года лишения свободы, но там не закрывают при таком сроке. Там главное взыскать деньги в казну государства. Поэтому там богатые и химичат, зная, что всё не отнимут и за решётку не посадят.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Рубик Докоян 27 февраля 2019, 19:16

      может и так

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Cules2013 27 февраля 2019, 19:20

      По судебной практике точно. Кому дают срок лишения свободы 2 года по суду их не лишают свободы. А у нас до суда можно отсидеть не один год в СИЗО.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Рубик Докоян 27 февраля 2019, 19:24

      не, я про последнее предложение
      --
      богатые и химичат, зная, что всё не отнимут и за решётку не посадят.

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Cules2013 27 февраля 2019, 19:26

      Тут только предположения, но слишком большая статистика только по спортсменам, не говоря за артистов и других известных и богатых.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 27 февраля 2019, 18:45

      Ага, Шакира самолично проводила финансовые махинации, как и Месси с Роналду и прочие))) Испанские налоговики своё дело знают, поэтому, скорее всего, так оно и было, но дело в другом - может это так новости криво подаются, но что-то я ни разу слышал, чтобы наказали финансистов, которые эти махинации проворачивали, я уже молчу о том, что разве сначала суду не требуется доказать, что та же Шакира знала об этих махинациях, может это личная инициатива её бухгалтера/финансиста? Роналду по это му поводу правильно сказал, что он делегировал свои права специалистам и понятия не имеет, что и как они там делают с его финансами, он же не экономист.

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Cules2013 28 февраля 2019, 17:37

      Мне кажется кто-то очень интересный там "налогами заведует" . Не удивлюсь что для этого даже создан "спец отдел по футболистам" . А че, бабла много ,за футболистов баблом управляют много людей, найти что-то - не проблема, а там пригрозил, помахал "условкой" , сказал - давай 5 лямов и свободен. Бизнес) я даже не удивлюсь что кто-нибудь из клуба или приближенных за % доносит/сливает инфу о футболистах по поводу бабла)

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > DeStar 28 февраля 2019, 18:31

      про донос/слив интересная мысль, как-то не думал об этом)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 февраля 2019, 18:35

      Пусть даст несколько бесплатных концертов для прокуратуры и налоговиков Испании...

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > Рубик Докоян 28 февраля 2019, 08:16

      это 5+ )))))) наши бы точно так сделали

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Dizayner 28 февраля 2019, 08:18

      У нас вся тусовка попсовая на перегонки бежит выступать перед ними на праздничных концертах за благосклонность...

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