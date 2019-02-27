Прокуратура Барселоны обвинила жену Пике в мошенничестве и неуплате налогов

они там всех достать решили своими налогами?
Певица Шакира, которая является женой защитника «Барселоны» Жерара Пике, обвиняется в мошенничестве и неуплате налогов , сообщает Colombia.com.
Прокуратура Барселоны завела дело в отношении поп-исполнительницы за то, что она не выплатила в испанскую казну 14,5 миллионов евро.
Кроме того, по версии обвинения, Шакира в период с 2012 по 2014 год скрывала свои доходы через корпоративную сеть и офшоры.
- Пике и Шакира вместе с 2011 года. У них двое сыновей – Милан и Саша.