Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    El Mundo: Бэйл избежит наказания за жест в матче с «Атлетико»

    Дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании решил не наказывать вингера «Реала» Гарета Бэйла за жест в матче 23-го тура Примеры с «Атлетико».

    Валлиец, празднуя свой гол в дерби, приложил левую руку к сгибу правой руки. Ла Лига требовала для футболиста дисквалификацию от одного до 12 матчей.

    Бэйл избежал наказания, поскольку невозможно установить, адресовал ли он этот жест фанатам. Кроме того, в протоколе матча не было записи о данном инциденте.

    • В текущем сезоне 29-летний Бэйл сыграл 31 матч в составе «Реала», забил 13 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: El Mundo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.02.2019 16:41
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +709

      VAD07 27 февраля 2019, 19:37

      Да он просто показал какую рыбу поймал на выходных:)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 27 февраля 2019, 19:10

      А какая разница кому он адресовал этот жест? Главное - что он был.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 27 февраля 2019, 18:38

      Перес - король, я нигде не видел такого эффективного и регулярного отмазывания за нарушения разной степени.
      - Помню как Рамос получил дискву в 1 матч за прямую КК. До этого я думал, что меньше 2-х не бывает.
      - Рамос недавно сам ляпнул от наглости, что специально получил ЖК в ЛЧ, чтобы обнулится. Потом съехал на дурачка, что он не то имел ввиду, его не так поняли. Ну-ну. Целое расследование в УЕФА провели = доказательств вины не нашли. А вот для Кондогбиа из Валенсии доказательства сразу нашлись - 2 матча дисквы в ЛЕ за специальное "обнуление".
      - Реал - единственный клуб, которому отменили бан на трансферы, после апелляции. Барса, Атлетико или Челси видимо нарушали как-то не так, как это сделал Реал.
      Я уважаю любой клуб, в т.ч. и Реал, не к кому не испытываю ненависти, не сторонник всяких фанатских теорий заговоров, но при этом я же не вчера родился, и не надо мне рассказывать, что это совпадения, случайность, Реал и его игроки не виноваты.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar > Cules2013 27 февраля 2019, 20:41

      Ну во многом ты прав да. Только перес мудак полный. Хоть и управленец хороший, в плане результатов.
      Ну с кк всякое бывает, я нез наю о какой красной рамоса ты говоришь, ибо их дофига. Но не всегда прямая красная идет на минимум 2 матча, откуда ты это взял) касается только грубейших фолов
      И бан не отменили и сократили, тоже вещи разные.
      А так ты прав да. А последний твой абзац тут не нужен, думаю, все знают, что ты не предвзят и адекватен)
      добавлю от тебя
      P.S. братан, глянь на сити и псж) там баном не пахнет и не будет никогда пахнуть) управленцы там покруче)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 27 февраля 2019, 17:36

      Почему то я не удивлен, что Реалу прощают все и вся, и для логики тупизма был бы это Каталонский игрок, то в тот же момент была бы дисквалификация на несколько матчей и если брать последние матчи и сравнивать моменты назначения 11ти метровых, то сразу видно в чью сторону помогает судейский корпус и напрашивается тогда вопрос зачем Испании ВАР, если есть справедливые пенки, то их не ставят, а за нырок игрока Реала, то сразу пенка и если сравнивать матчи Севилья-Барса и Леванте-Реал, то уже доводит до смеха, как за уши вытаскивают Реал из дна

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar > Skull_Boy 27 февраля 2019, 17:42

      "была бы дисква" оставь свои догадки при себе или приводи реальный пример. А вот насчет пенальти согласен.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11