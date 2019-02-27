El Mundo: Бэйл избежит наказания за жест в матче с «Атлетико»

Да он просто показал какую рыбу поймал на выходных:)
Дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании решил не наказывать вингера «Реала» Гарета Бэйла за жест в матче 23-го тура Примеры с «Атлетико».
Валлиец, празднуя свой гол в дерби, приложил левую руку к сгибу правой руки. Ла Лига требовала для футболиста дисквалификацию от одного до 12 матчей.
Бэйл избежал наказания, поскольку невозможно установить, адресовал ли он этот жест фанатам. Кроме того, в протоколе матча не было записи о данном инциденте.
- В текущем сезоне 29-летний Бэйл сыграл 31 матч в составе «Реала», забил 13 голов и сделал пять результативных передач.