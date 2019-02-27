«Урал» – о матче с «Зенитом»: «Минус 5 днем, а поле радует глаз»

Пресс-служба «Урала» похвасталась готовностью поля «Екатеринбург Арены».

Второго марта стадион примет лидера чемпионата России – «Зенит».

«-10 ночью, – 5 днем. А поле «Екатеринбург Арены» радует глаз! Календарный февраль – и никаких помех для проведения матча. Агрономы – гении?», – опубликовано в твиттере «Урала».