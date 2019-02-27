«Урал» – о матче с «Зенитом»: «Минус 5 днем, а поле радует глаз»

Да,газон хороший,но до тех пор ,пока не начнут на нем тренироваться и проводить матчи в марте! Природу не заставишь траву расти,это не середина апреля,когда полил газон и он быстро восстанавливается и получится,что после первенства придется газон менять!
Пресс-служба «Урала» похвасталась готовностью поля «Екатеринбург Арены».
Второго марта стадион примет лидера чемпионата России – «Зенит».
«-10 ночью, – 5 днем. А поле «Екатеринбург Арены» радует глаз! Календарный февраль – и никаких помех для проведения матча. Агрономы – гении?», – опубликовано в твиттере «Урала».