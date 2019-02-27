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    «Урал» – о матче с «Зенитом»: «Минус 5 днем, а поле радует глаз»

    Пресс-служба «Урала» похвасталась готовностью поля «Екатеринбург Арены».

    Второго марта стадион примет лидера чемпионата России – «Зенит».

    «-10 ночью, – 5 днем. А поле «Екатеринбург Арены» радует глаз! Календарный февраль – и никаких помех для проведения матча. Агрономы – гении?», – опубликовано в твиттере «Урала».

    Источник: Твиттер «Урала»

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    27.02.2019 11:55
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 1 марта 2019, 09:32

      Да,газон хороший,но до тех пор ,пока не начнут на нем тренироваться и проводить матчи в марте! Природу не заставишь траву расти,это не середина апреля,когда полил газон и он быстро восстанавливается и получится,что после первенства придется газон менять!

      0
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 28 февраля 2019, 12:08

      Ведь могут когда захотят!!! Зимой в Екатеринбурге тоже будет ФУТБОЛ. Главное нюни не распускать. Молодцы! Как поется:
      Нас может быть и не поймут
      Тебе глоток ещё победа
      Нам потепленье не братна
      Не за того берут
      Ва Ледовитом до чукотки
      Паруса реют нашей лодки
      Как бы совсем не угореть
      И добрым словои прихватить такую нежную зиму
      Уууху, уууху
      Такую серую, но нежную зиму

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 28 февраля 2019, 10:55

      Когда поляна хорошая и играть приятно..и жаловаться будет не на что!

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 27 февраля 2019, 22:15

      Молодцы, что поддерживают газон в хорошем состоянии - респект! А то некоторым вообще глубоко плевать в куче грязи бегают и мячи застревают там

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      Рейтинг: +463

      Vratarь 27 февраля 2019, 20:15

      Эх! Жаль игроков наших нельзя подсветить и плёнкой укрыть)

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      Ответить
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      Рейтинг: +6311

      порт 27 февраля 2019, 17:49

      Только глаз?

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 17:06

      Вот ведь ,где то могут сделать.

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      Рейтинг: +11242

      alp 27 февраля 2019, 16:11

      а временные трибуны так и не демонтировали..

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      Рейтинг: +3282

      woyser 27 февраля 2019, 15:28

      Люди занимаются делом!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 февраля 2019, 15:25

      Молодцы, специалисты ! Значит могём, если есть заинтересованность, техника и профессионализм.

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