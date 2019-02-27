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    «Спорт-Экспресс»: Кононов получает в «Спартаке» 1,2 миллиона в год

    «Спорт-Экспрессу» стал известен размер зарплаты главного тренера «Спартака» Олега Кононова.

    По информации издания, в контракте белорусского специалиста прописана зарплата в размере 1,2 миллиона евро за сезон.

    Соглашение Кононова с клубом рассчитано до конца июня 2020 года.

    В случае достижения призовой тройки зарплата может увеличиться.

    Кроме того, в случае победы в кубке России или выхода в Лигу чемпионов, главный тренер получит дополнительный бонус.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.02.2019 08:28
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 14:49

      Стимул хороший.

      2
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 27 февраля 2019, 12:35

      Стала известна зарплата Кононова в Спартаке???
      С чем мы его и поздравляем.
      Все его, до копейки.
      Дело осталось за "БОЛЬШИМ" - не таким уж и малым.
      Надо её отрабатывать, а мы будем ПОСМОТРЕТЬ, как это ему удастся или не удастся.
      Леонид Федун старается ПЛАТИТ на всю железку, а отдачи МИЗЕР от денежных вложений.

      С результатами у Спартака будут проблемы.
      Пока Глушаков в Спартаке прогресса в игре не будет.
      Глушаков тащит Спартак вниз и тут уж никакой домкрат Кононова не сможет поднять Спартак на первое место, не говоря уже о Кубке России.
      Единственная надежда у Федуна - на скандальное судейство в пользу Спартака, согласно цены вопроса.

      Новые скандалы наши судьи всем стопудово ГАРАНТИРУЮТ.
      Свои коррупционные вопросы они ставят превыше всего и плевали они на остальные команды, тренеров и игроков.
      Всем же очевидно, что победить судейскую коррупцию в российском футболе можно только с помощью системы видеопомощи судьям VAR.
      Пока не установят систему VAR в нашем чемпионате, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ!
      Призываем всех судей НЕ СКАНДАЛИТЬ, а всех скандалистов надо ПОЖИЗНЕННО отстранять от футбола.

      Посмотрим как Дюков, Левников, Егоров, Чеботарёв, Бутенко будут их ОТМАЗЫВАТЬ сказочными смехотворными прибаутками.

      0
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 27 февраля 2019, 11:22

      Судя по качеству игр на последнем сборе, вполне может случиться что эту ЗП он будет получать лишь до лета. Буду раз, если ошибаюсь.

      2
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      ...
      Рейтинг: +451

      frizom > oyabun 27 февраля 2019, 11:48

      качество игр на сборе никому не интересны. Важно как мы будем играть в официальных матчах.
      В принципе у Кононова пока в офиц матчах РПЛ получалось не плохо.

      0
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      Рейтинг: +33447

      oyabun > frizom 27 февраля 2019, 20:12

      По прошедшим под его руководством раннее оф.игр я бы сказал 50 на 50. Ничего трагичного но и ничего хорошего тоже не было.

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      Рейтинг: +451

      frizom > oyabun 27 февраля 2019, 22:15

      ну понятно, он же только пришел. Вот весной и посмотрим на футбол Кононова

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 27 февраля 2019, 10:30

      Нищеброд.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 февраля 2019, 09:21

      Мы рады за финансовые успехи Кононова, осталось пожелать ему и спортивных...

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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 27 февраля 2019, 09:12

      Работать только, да и работать!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 февраля 2019, 08:50

      Это только на мелкие карманные расходы.

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      Рейтинг: +7392

      Старикан 27 февраля 2019, 08:49

      Нам бы так жить...

      3
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