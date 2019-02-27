«Спорт-Экспресс»: Кононов получает в «Спартаке» 1,2 миллиона в год

Стимул хороший.
«Спорт-Экспрессу» стал известен размер зарплаты главного тренера «Спартака» Олега Кононова.
По информации издания, в контракте белорусского специалиста прописана зарплата в размере 1,2 миллиона евро за сезон.
Соглашение Кононова с клубом рассчитано до конца июня 2020 года.
В случае достижения призовой тройки зарплата может увеличиться.
Кроме того, в случае победы в кубке России или выхода в Лигу чемпионов, главный тренер получит дополнительный бонус.
- «Спартак» занимает 4-е место в таблице чемпионата России после 17 туров .
- Ранее Олег Кононов работал с «Краснодаром», «Ахматом» и тульским «Арсеналом».