«Спорт-Экспресс»: Кононов получает в «Спартаке» 1,2 миллиона в год

«Спорт-Экспрессу» стал известен размер зарплаты главного тренера «Спартака» Олега Кононова.

По информации издания, в контракте белорусского специалиста прописана зарплата в размере 1,2 миллиона евро за сезон.

Соглашение Кононова с клубом рассчитано до конца июня 2020 года.

В случае достижения призовой тройки зарплата может увеличиться.

Кроме того, в случае победы в кубке России или выхода в Лигу чемпионов, главный тренер получит дополнительный бонус.