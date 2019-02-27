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    Оздоев: «Мы настроены только на чемпионство»

    Хавбек петербургского «Зенита» Магомед Оздоев поделился настроем команды на весенний остаток сезона.

    «По матчам с «Фенербахче» в Лиге Европы вы видели, что наша команда хорошо готова к возобновлению сезона.

    После весьма длинного перерыва был проделан большой объем работы. Мы настроены только на чемпионство в РПЛ», – заявил футболист.

    • 2 марта в 18-м туре «Зенит» сыграет на выезде с «Уралом».
    • «Зенит» – лидер чемпионата России. После 17 туров клуб обходит ближайшего преследователя «Краснодар» на одно очко.

    Источник: «Известия»

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    27.02.2019 06:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3282

      woyser 27 февраля 2019, 15:32

      Магомед, а уж как мы то надеемся! Только вот медведь ещё пока живой.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 27 февраля 2019, 13:25

      «Мы настроены только на чемпионство»-говорит Оздоев за Зенит, практически постоянно сидя в запасе.

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 27 февраля 2019, 12:06

      Хоть бы мимо)))

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 февраля 2019, 09:09

      Это хорошо, что у вас цвет настроения не синий, а золотой. Посмотрим каким он будет в мае у вас и у нас...

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