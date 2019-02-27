Оздоев: «Мы настроены только на чемпионство»

Магомед, а уж как мы то надеемся! Только вот медведь ещё пока живой.
Хавбек петербургского «Зенита» Магомед Оздоев поделился настроем команды на весенний остаток сезона.
«По матчам с «Фенербахче» в Лиге Европы вы видели, что наша команда хорошо готова к возобновлению сезона.
После весьма длинного перерыва был проделан большой объем работы. Мы настроены только на чемпионство в РПЛ», – заявил футболист.
- 2 марта в 18-м туре «Зенит» сыграет на выезде с «Уралом».
- «Зенит» – лидер чемпионата России. После 17 туров клуб обходит ближайшего преследователя «Краснодар» на одно очко.