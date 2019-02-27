Оздоев: «Мы настроены только на чемпионство»

Хавбек петербургского «Зенита» Магомед Оздоев поделился настроем команды на весенний остаток сезона.

«По матчам с «Фенербахче» в Лиге Европы вы видели, что наша команда хорошо готова к возобновлению сезона.

После весьма длинного перерыва был проделан большой объем работы. Мы настроены только на чемпионство в РПЛ», – заявил футболист.