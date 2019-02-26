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    Ребров: «Футболисты – не зажравшиеся скоты, которым все безразлично. Мы тоже люди»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о работе своего благотворительного фонда «Своими глазами». Организация занимается помощью слабовидящим детям.

    — У вас свой фонд «Своими глазами», в футболках которого «Спартак» выходил на матч с «Оренбургом». Какова ваша цель?

    — Просто помогать детям. Уже говорил: хотелось, чтобы мои деньги приносили как можно больше пользы. Но я мог это делать в частном порядке, а создание фонда помогло устраивать акции, привлекать других инвесторов.

    — Кто в «Спартаке» вкладывается?

    — Я не хожу по команде, насильно не предлагаю. Бывает, майки прошу для аукционов. Но однажды пришeл Георгий Джикия, говорит: «Хочу в твоeм фонде поучаствовать» Ему вообще была интересна система, как всe берeтся. Я ему рассказывал на примерах. Вот, например, приезжает семья из Уфы, у них нет денег на срочную операцию, копить, например, придeтся год. Тогда клиника даeт наш контакт, и мы помогаем. Потом покупаем ребeнку набор очков, линз, следим за ним, общаемся с родителями.

    Вот Геле был интересен такой вариант. Я вообще всем ребятам говорю: делайте добрые дела и не бойтесь рассказывать об этом. Уберите гордость. Люди тоже имеют право знать, что футболисты – не просто зажравшиеся скоты, которым всe вокруг безразлично. Мы тоже люди и хотим оставить после себя что-то доброе.

    • Одна из акций фонда была совершена перед Новым годом.
    • Ребров выступает за красно-белых с 2011 года (112 матчей в РПЛ, 132 пропущенных гола).
    • Главное достижение в карьере – победа со «Спартаком» в чемпионате России в сезоне-2016/17.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.02.2019 21:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +257

      vikrub 27 февраля 2019, 20:37

      А можно ли узнать кто и какую благотворительную деятельность ведёт? Если болельщики будут это знать - они ещё больше будут ценить и поддерживать команду. Вот с это момента я забыл обо всех негативных высказываниях и болельщиков и критиков в адрес Артёма. Только огромное уважение и низкий поклон ему за доброе сердце. Было бы таких побольше и у нас меньше было бы горя.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 12:20

      Хорошее дело.За это только респект.

      2
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 26 февраля 2019, 23:19

      Артем на самом деле молодец что старается помогать людям. Как человека это его очень красит!

      1
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 26 февраля 2019, 22:37

      Хамское и быдловатое поведение многочисленной части футболистов, затмевает те благородные дела, которые делают их товарищи. К сожалению малочисленные. Да и добрые акции у многих разовые, и сильно смахивают на пиар.

      3
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 > arzamas 27 февраля 2019, 00:16

      Да, с интеллектом и культурой общения у тебя проблемы. Бывает, не каждый в школу за знаниями ходит. Но может со второго раза до тебя дойдет.
      Ты хочешь сказать, что наши футболисты через одного меценаты, и через одного открывают благотворительные фонды??? Так сколько их, футбольных благотворителей, много или мало???
      А теперь по поводу разовых акций, простой последний пример, - Джано Ананидзе. Сколько он играет в России? Сколько акций он провел?? Если не ошибаюсь, то одну, и то в составе команды. Ты читал об этом??? Думаю нет. А вот его личная акция, когда он дал денег грузинской футболистке на лечение, три дня была на всех спортивных сайтах. Это что, не пиар??? Ну помог и помог.
      Насчет, ... а ты, ... а сколько. Есть простая заповедь, не хвались сделанным, все сделанное добро к тебе вернется. Поэтому я не считаю, сколько, и на кого, и что, я потратил. Ну а насчет остального твоего бреда, Бог тебе судья, не буду твой словесный понос комментировать. Придет время, и будет дана тебе оценка по делам и суждениям твоим.

      2
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      Рейтинг: +527

      трениришко 26 февраля 2019, 22:28

      сытый голодному не товарищ

      1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 26 февраля 2019, 21:20

      Аршавин уже в 2008 выразил общую позицию футболистов, вряд-ли она кардинально поменялась. Есть несомненно и достойные люди среди них. ВОЗМОЖНО и Ребров в их числе. Но в целом конечно зажравшиеся. Не скоты конечно, обычные люди. Но зажравшиеся. Их вклад в общественное благо и близко не соответствует получаемым деньгам. Так по сути во всём мире, но у нас особенно, так как деньги получают нередко больше, чем в Европе, а даже до среднеевропейского уровня не в целом дотягивают.

      4
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > arzamas 26 февраля 2019, 23:49

      Одного примера коко и мамая хватит...После плохого выступления на ЧЕ шампусик глушат и ложили на всех...Потом мамай забор снес.Коко на свадьбе у зверьков стрелял...Ну и напоследок Пака и водилу оддубасили...Ну просто пример для подражания!Так что чья бы мычала...

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