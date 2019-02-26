Ребров: «Футболисты – не зажравшиеся скоты, которым все безразлично. Мы тоже люди»

А можно ли узнать кто и какую благотворительную деятельность ведёт? Если болельщики будут это знать - они ещё больше будут ценить и поддерживать команду. Вот с это момента я забыл обо всех негативных высказываниях и болельщиков и критиков в адрес Артёма. Только огромное уважение и низкий поклон ему за доброе сердце. Было бы таких побольше и у нас меньше было бы горя.
Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о работе своего благотворительного фонда «Своими глазами». Организация занимается помощью слабовидящим детям.
— У вас свой фонд «Своими глазами», в футболках которого «Спартак» выходил на матч с «Оренбургом». Какова ваша цель?
— Просто помогать детям. Уже говорил: хотелось, чтобы мои деньги приносили как можно больше пользы. Но я мог это делать в частном порядке, а создание фонда помогло устраивать акции, привлекать других инвесторов.
— Кто в «Спартаке» вкладывается?
— Я не хожу по команде, насильно не предлагаю. Бывает, майки прошу для аукционов. Но однажды пришeл Георгий Джикия, говорит: «Хочу в твоeм фонде поучаствовать» Ему вообще была интересна система, как всe берeтся. Я ему рассказывал на примерах. Вот, например, приезжает семья из Уфы, у них нет денег на срочную операцию, копить, например, придeтся год. Тогда клиника даeт наш контакт, и мы помогаем. Потом покупаем ребeнку набор очков, линз, следим за ним, общаемся с родителями.
Вот Геле был интересен такой вариант. Я вообще всем ребятам говорю: делайте добрые дела и не бойтесь рассказывать об этом. Уберите гордость. Люди тоже имеют право знать, что футболисты – не просто зажравшиеся скоты, которым всe вокруг безразлично. Мы тоже люди и хотим оставить после себя что-то доброе.
- Одна из акций фонда была совершена перед Новым годом.
- Ребров выступает за красно-белых с 2011 года (112 матчей в РПЛ, 132 пропущенных гола).
- Главное достижение в карьере – победа со «Спартаком» в чемпионате России в сезоне-2016/17.