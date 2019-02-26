Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о работе своего благотворительного фонда «Своими глазами». Организация занимается помощью слабовидящим детям.

— У вас свой фонд «Своими глазами», в футболках которого «Спартак» выходил на матч с «Оренбургом». Какова ваша цель?

— Просто помогать детям. Уже говорил: хотелось, чтобы мои деньги приносили как можно больше пользы. Но я мог это делать в частном порядке, а создание фонда помогло устраивать акции, привлекать других инвесторов.

— Кто в «Спартаке» вкладывается?

— Я не хожу по команде, насильно не предлагаю. Бывает, майки прошу для аукционов. Но однажды пришeл Георгий Джикия, говорит: «Хочу в твоeм фонде поучаствовать» Ему вообще была интересна система, как всe берeтся. Я ему рассказывал на примерах. Вот, например, приезжает семья из Уфы, у них нет денег на срочную операцию, копить, например, придeтся год. Тогда клиника даeт наш контакт, и мы помогаем. Потом покупаем ребeнку набор очков, линз, следим за ним, общаемся с родителями.

Вот Геле был интересен такой вариант. Я вообще всем ребятам говорю: делайте добрые дела и не бойтесь рассказывать об этом. Уберите гордость. Люди тоже имеют право знать, что футболисты – не просто зажравшиеся скоты, которым всe вокруг безразлично. Мы тоже люди и хотим оставить после себя что-то доброе.