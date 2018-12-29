Ребров привез новогодние подарки в детский дом

Вратарь «Спартака» Артем Ребров поздравил с наступающим Новым годом ребят из детского дома Тулы. Голкипер привез детям подарки.

Посмотреть видео мероприятия можно ниже. Ребров является учредителем благотворительного фонда «Своими глазами», который помогает детям с нарушениями зрения.