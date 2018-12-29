Ребров привез новогодние подарки в детский дом

Достойный,человеческий поступок на который, к сожалению, сегодня пойдет не каждый.
Вратарь «Спартака» Артем Ребров поздравил с наступающим Новым годом ребят из детского дома Тулы. Голкипер привез детям подарки.
Посмотреть видео мероприятия можно ниже. Ребров является учредителем благотворительного фонда «Своими глазами», который помогает детям с нарушениями зрения.
- Реброву 34 года.
- Он выступает за красно-белых с 2011 года (112 матчей в РПЛ, 132 пропущенных гола).
- Главное достижение в карьере – победа со «Спартаком» в чемпионате России в сезоне-2016/17.