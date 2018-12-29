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    Ребров привез новогодние подарки в детский дом

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров поздравил с наступающим Новым годом ребят из детского дома Тулы. Голкипер привез детям подарки.

    Посмотреть видео мероприятия можно ниже. Ребров является учредителем благотворительного фонда «Своими глазами», который помогает детям с нарушениями зрения.

    • Реброву 34 года.
    • Он выступает за красно-белых с 2011 года (112 матчей в РПЛ, 132 пропущенных гола).
    • Главное достижение в карьере – победа со «Спартаком» в чемпионате России в сезоне-2016/17.

    Источник: YouTube-канал «Спартака»

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    29.12.2018 23:16
    Комментарии3
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      Рейтинг: +52

      Amokachi14 32 минуты назад

      Достойный,человеческий поступок на который, к сожалению, сегодня пойдет не каждый.

      0
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      Рейтинг: +3410

      Persona_non_Grata 35 минут назад

      Молодец , спору нет - достойно уважения и подражания !!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3158

      vladik12 1 час назад

      Какое же это доброе и богоугодное дело. Продолжайте и дальше этим заниматься, Артем. Огромное уважение.

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