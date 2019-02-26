Журналист Зеленов: «Сначала адвокаты говорили: дана команда держать Кокорина и Мамаева в СИЗО. Теперь дана команда скорее закончить следствие»

Судя по всему, те кто проплатил эту акцию, увидели, что и Зенит и Краснодар не то что ослабли, а наоборот усилились и поняли всю бессмысленность происходящего...
Журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов, работающий по теме ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказал о том, что на стороны дела идет влияние сверху.
«Сначала адвокаты открытым текстом говорили, что дана команда держать игроков в СИЗО. Теперь дана команда поскорее закончить следствие, потому что кто-то понял: все, хватит, ясно, давайте суд по существу», – рассказал Зеленов.
- Футболисты пробудут под арестом как минимум до апреля.
- Кокорин и Мамаев проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».
- Есть мнение, что судебный процесс по существе будет продолжаться несколько месяцев.