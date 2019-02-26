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    Журналист Зеленов: «Сначала адвокаты говорили: дана команда держать Кокорина и Мамаева в СИЗО. Теперь дана команда скорее закончить следствие»

    Журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов, работающий по теме ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказал о том, что на стороны дела идет влияние сверху.

    «Сначала адвокаты открытым текстом говорили, что дана команда держать игроков в СИЗО. Теперь дана команда поскорее закончить следствие, потому что кто-то понял: все, хватит, ясно, давайте суд по существу», – рассказал Зеленов.

    • Футболисты пробудут под арестом как минимум до апреля.
    • Кокорин и Мамаев проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».
    • Есть мнение, что судебный процесс по существе будет продолжаться несколько месяцев.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    26.02.2019 20:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 27 февраля 2019, 07:35

      Судя по всему, те кто проплатил эту акцию, увидели, что и Зенит и Краснодар не то что ослабли, а наоборот усилились и поняли всю бессмысленность происходящего...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 27 февраля 2019, 00:54

      Что, дышло в другую сторону повернуло?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -546

      massaboss 26 февраля 2019, 21:31

      А зачем дольше держать, дело сделано. Лидеров придержали, глядишь опять Морква бабосов за ЛЧ сможет расписать.

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