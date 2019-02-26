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    Божович: «Рюмка водки – это полезно»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о своем отношении к алкоголю. Черногорец считает, что рюмка водки – это полезно.

    «В России я никогда не чувствовал себя как в чужой стране. Тут всe для меня как своe. Когда работал в Перми, очень полюбил русскую баню. Но это понятно – там очень холодно. Русская водка? Это есть, бывает. Как отмечать что-то в России и не выпить водки, если тебе предлагают?

    Спортсмены – это тоже люди, и им тоже иногда хочется расслабиться. Я не хочу сказать, что это должен быть образ жизни. Но если победа или окончание сезона – что тут такого? Главное – не перебарщивать. А рюмка – это даже полезно», – сказал тренер.

    • Божович впервые получил работу в России в 2008 году («Амкар»).
    • Специалист возглавил «Крылья Советов» по ходу сезона.
    • Команда идет в зоне переходных матчей.

    Источник: YouTube-канал DerbyTV

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    26.02.2019 19:57
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +67330

      portero 27 февраля 2019, 12:15

      сейчас актуальнее самогон, , в магазине много водки некачественной, а для себя с очисткой и настоять она точно не во вред , только помаленьку.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов > portero 27 февраля 2019, 14:01

      Чемергес, только натуральный. Слива, алыча, абрикос, без дрожжей. На выходе 85-90 градусов, разбавляем до 50 градусов. За уши не оттянешь. Утром сажусь за руль, перегара ноль.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 12:05

      Открытие этим он не сделал ,но дал понять что он человек адекватный.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 27 февраля 2019, 11:40

      Божович: «Рюмка водки – это полезно Кокорин и Мамаев не дадут соврать"

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 27 февраля 2019, 01:01

      Божович: «Рюмка водки – это полезно»
      ---------------------------------
      Первая или последняя?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > prezent2017 27 февраля 2019, 11:40

      Любая)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +718

      ДВС 26 февраля 2019, 22:45

      Баня тоже хорошо.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 26 февраля 2019, 22:40

      Хочешь 2? Бери 4. Всегда мало

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 26 февраля 2019, 21:17

      поддерживаю двумя руками,особенно рюмку объемом 0.5 л

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 26 февраля 2019, 21:17

      Рюмка-только пощекотать во рту. Душа меру знает, а мера в России 12л.

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > владимир миронов 27 февраля 2019, 11:41

      Мера-упал хватит)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2019, 20:41

      Хороший тренер , не утопил ещё ни одну команду.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 26 февраля 2019, 20:33

      рюмка , сигарета ,тёлки , взятка ,откат......в доску "освоился".

      6
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