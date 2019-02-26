Божович: «Рюмка водки – это полезно»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о своем отношении к алкоголю. Черногорец считает, что рюмка водки – это полезно.

«В России я никогда не чувствовал себя как в чужой стране. Тут всe для меня как своe. Когда работал в Перми, очень полюбил русскую баню. Но это понятно – там очень холодно. Русская водка? Это есть, бывает. Как отмечать что-то в России и не выпить водки, если тебе предлагают?

Спортсмены – это тоже люди, и им тоже иногда хочется расслабиться. Я не хочу сказать, что это должен быть образ жизни. Но если победа или окончание сезона – что тут такого? Главное – не перебарщивать. А рюмка – это даже полезно», – сказал тренер.