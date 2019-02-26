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    Россиянка Дементьева станет заместителем спортивного директора «Монако»

    Издание L'Equipe располагает информацией, кто будет новым заместителем спортивного директора «Монако». Им станет гражданка России Ольга Дементьева.

    Ранее женщина занимала пост административного директора. Дементьева является советником владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева. Отмечается, что россиянка не будет отвечать за спортивные вопросы, а только за экономические и юридические.

    • Вице-президентом «Монако» является россиянин Олег Петров.
    • «Монако» идет во второй половине таблицы Лиги 1.
    • В клубе по ходу сезона случились две тренерские отставки.

    Источник: L'Equipe

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    26.02.2019 19:41
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 11:57

      Самый русский клуб.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 26 февраля 2019, 21:39

      Есть женщины в русских селениях....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 26 февраля 2019, 19:58

      ладно хоть один русский футболист играет....

      2
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