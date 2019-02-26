Россиянка Дементьева станет заместителем спортивного директора «Монако»

Издание L'Equipe располагает информацией, кто будет новым заместителем спортивного директора «Монако». Им станет гражданка России Ольга Дементьева.

Ранее женщина занимала пост административного директора. Дементьева является советником владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева. Отмечается, что россиянка не будет отвечать за спортивные вопросы, а только за экономические и юридические.