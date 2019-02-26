Адвокат Кокорина: «У Пака с ребятами не сошлись графики. У него было утро, он был в рабочем настроении, а у ребят заканчивался вечер»

Адвокат Кирилла Кокорина, брата Александра Кокорина, Вячеслав Барик высказал свое мнение об инциденте, случившемся осенью в Москве. Кокорины с Павлом Мамаевым напали в кафе на чиновника Дениса Пака.

«Ситуация была спровоцирована тем, что у них не сошлись графики. У Пака было утро, он был в рабочем настроении. Он раздраженно себя вел, его все бесило. А у ребят вечер еще заканчивался, и это все накопилось», – сказал Барик.

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