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    Адвокат Кокорина: «У Пака с ребятами не сошлись графики. У него было утро, он был в рабочем настроении, а у ребят заканчивался вечер»

    Адвокат Кирилла Кокорина, брата Александра Кокорина, Вячеслав Барик высказал свое мнение об инциденте, случившемся осенью в Москве. Кокорины с Павлом Мамаевым напали в кафе на чиновника Дениса Пака.

    «Ситуация была спровоцирована тем, что у них не сошлись графики. У Пака было утро, он был в рабочем настроении. Он раздраженно себя вел, его все бесило. А у ребят вечер еще заканчивался, и это все накопилось», – сказал Барик.

    • Футболисты пробудут под арестом как минимум до апреля.
    • Есть мнение, что судебный процесс по существе будет продолжаться несколько месяцев.
    • Игроки проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: Твиттер Дмитрия Зеленова

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    26.02.2019 19:26
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 11:52

      Короче все надо перевернуть с ног на голову.

      3
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 26 февраля 2019, 23:38

      У Пака было утро, он был в рабочем настроении.
      ------------------------------------------------------------------------------------
      Так теперь Пак решает когда Солнышку вставать?)))
      Утро было у всех нормальных людей.

      1
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      Рейтинг: +148

      Aviator 26 февраля 2019, 20:54

      Вы фсё врёте! У петухов утро наступает около 5.00 утра. А у наркоманов вечер не заканчивается никогда. Поэтому истые петухи-нарики готовы в любой момент закинуться, нагнуться,оголить свой зад и кукарекать.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 февраля 2019, 20:24

      конечно у этих двоих гуляк круглые сутки луна светит над головой

      2
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      Рейтинг: +1501

      777+ 26 февраля 2019, 20:07

      ОН ИМ сказал - "Ребята рано пить с утра"!
      ОНИ ЕМУ сказали - "Не пи...ди, ты видно берега спросонья перепутал"!!!
      Потом вы знаете, что было господа....
      ИТОГ: ОН при своих, а суд ИХ на семь месяцев "укутал"!!!....

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      Рейтинг: +2287

      Vickont 26 февраля 2019, 20:04

      Гениальней может быть только объяснение, что Пак оказался не в то время и не в том месте. Походу следаки с адвокатами конкретно зарубились по профпригодности.

      3
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      Рейтинг: +536

      dolf666 26 февраля 2019, 20:01

      Шта?! Такими темпами и адвокату понадобится адвокат

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 февраля 2019, 19:54

      Ну да, Кокорин у него спрашивает : " Который сейчас час ? -- "Утро уже на дворе и завтрак на столе", отвечает Пак. Кокорин ему не поверил. Только ужинали девочек, какое на фиг утро. Ну и Саня его стулом по голове, установил окончательно московское время в СИЗО...

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 26 февраля 2019, 19:31

      Хаххааах, вот тупой адвокат и если Пак сделал им замечание, то правильно он сделал и только адекватный примет это к своему сведению и сделает вывод, а быдливое чм0 и дальше будет козлить, а вывод всем известен, кто оказался чм0м, а их целых 4ре

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