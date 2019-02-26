Мерфи: «Ливерпуль» никогда не примет Коутиньо обратно. Он подписал себе приговор»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мерфи высказался по поводу возможности возвращения в команду хавбека Филиппе Коутиньо.

В январе 2018 года бразилец перешел из английского клуба в «Барселону».

«Ливерпуль» никогда не примет Коутиньо обратно. Он не проявил себя в «Барселоне», но заявив, как сильно он хочет уйти из «Ливерпуля», он подписал себе приговор.

Думаю, что даже если «Ливерпуль» посчитает, что бразилец нужен команде, болельщики четко дадут понять, что это неприемлемо, и заставят клуб забыть о его возвращении.

Фанаты не всегда упрекали Коутиньо за переход в «Барселону», но он не оставил себе возможности вернуться», – сказал