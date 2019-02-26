Мерфи: «Ливерпуль» никогда не примет Коутиньо обратно. Он подписал себе приговор»

уместно было бы это нести год назад. зас уже не актуально. соут с лучшим другом суаресом в барсе, счастлив и о возвращении вряд ли даже думает
Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мерфи высказался по поводу возможности возвращения в команду хавбека Филиппе Коутиньо.
В январе 2018 года бразилец перешел из английского клуба в «Барселону».
«Ливерпуль» никогда не примет Коутиньо обратно. Он не проявил себя в «Барселоне», но заявив, как сильно он хочет уйти из «Ливерпуля», он подписал себе приговор.
Думаю, что даже если «Ливерпуль» посчитает, что бразилец нужен команде, болельщики четко дадут понять, что это неприемлемо, и заставят клуб забыть о его возвращении.
Фанаты не всегда упрекали Коутиньо за переход в «Барселону», но он не оставил себе возможности вернуться», – сказал