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    Мерфи: «Ливерпуль» никогда не примет Коутиньо обратно. Он подписал себе приговор»

    Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мерфи высказался по поводу возможности возвращения в команду хавбека Филиппе Коутиньо.

    В январе 2018 года бразилец перешел из английского клуба в «Барселону».

    «Ливерпуль» никогда не примет Коутиньо обратно. Он не проявил себя в «Барселоне», но заявив, как сильно он хочет уйти из «Ливерпуля», он подписал себе приговор.

    Думаю, что даже если «Ливерпуль» посчитает, что бразилец нужен команде, болельщики четко дадут понять, что это неприемлемо, и заставят клуб забыть о его возвращении.

    Фанаты не всегда упрекали Коутиньо за переход в «Барселону», но он не оставил себе возможности вернуться», – сказал

    Источник: Goal

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    26.02.2019 15:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 27 февраля 2019, 00:48

      уместно было бы это нести год назад. зас уже не актуально. соут с лучшим другом суаресом в барсе, счастлив и о возвращении вряд ли даже думает

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > SarJr 27 февраля 2019, 13:01

      Перечитай свой комментарий и исправь ошибки)))

      0
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      Рейтинг: +2402

      SarJr > Татарин за ЦСКА 27 февраля 2019, 13:42

      Неловко вышло^^

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > SarJr 27 февраля 2019, 22:38

      Согласен

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 26 февраля 2019, 19:05

      У этого злыдня Мерфи явно карьера не удалась, раз так завистью изводится!)

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 26 февраля 2019, 18:34

      А что Коуту ловить в ливере ? Апл ? Ман сити до неприличия рядом . Лч ? Не факт что Баварию пройдёт ливер . Из кубков английских повылетали . Коут очень не плохо сыграл половину прошлого сезона . Так что этот Мёрфи вообще спи з Данул не ме не бе.

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 26 февраля 2019, 16:46

      Примет легко. Главное - за какую цену.

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      Рейтинг: +1101

      edw7777 26 февраля 2019, 16:12

      Думаю, что это справедливые слова

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