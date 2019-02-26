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    Ребров: «Глушаков всегда говорил с тренерами от коллектива, рисковал. В ином случае команда отдала бы его на растерзание фанатам»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров высказал мнение о капитане команды Денисе Глушакове.

    Осенью прошлого года у полузащитника возник конфликт с болельщиками: фанаты посчитали его виновным в увольнении с поста главного тренера Массимо Карреры.

    – В чем вообще проблема Глушакова как человека?

    – Надо историю брать с низов. Вот откуда он, грубо говоря, вылез? Миллерово – маленький город. Ты растешь без отца, привыкаешь добиваться всего сам, через свой труд. Так развивается сильный характер, появляются большие амбиции и умение идти вперeд напролом. Не в смысле грязно, а просто прямым путем. И многим может не нравиться, что какой-то человек вот так прет. Приехал тут непонятно откуда, стал капитаном, голос подал. Это как игра в царя горы: того, кто залез на вершину, хотят вернуть на место. И если ты не крепко стоишь, если есть за что зацепиться, то тебя свалят гурьбой.

    – Но вас-то не сваливали?

    – Я – человек более спокойный. При Аленичеве, например, Серега Песьяков начал считаться основным. Это все понимали и проголосовали за Глушака. Я помогал как вице-капитан. И раз мы стали чемпионами, значит решение было принято правильно. Если что-то нужно было, мог договориться в команде, а с тренерами дела обсуждал уже Денис, у него это лучше получалось.

    – Он высказывал претензии от коллектива или от себя?

    – От коллектива, конечно. Он всегда ходил с посыла команды, брал на себя ответственность, рисковал, потому что должен был это делать. И, если говорить жестоко, в ином случае команда отдала бы его на растерзание болельщикам и не стала бы сопротивляться.

    Источник: «Чемпионат»

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    26.02.2019 15:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 11:14

      Ребров здесь просто ушел от ответа.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 26 февраля 2019, 18:14

      В народе говорят, что рыбак рыбака видит издалека.
      Не зря листовки расклеили где Ребров с иудой и воротилой Измайловым фантастические твари.Правда где то Комбарова потеряли.Но ни чего.Ещё не вечер.Навесов скоро даст о себе знать в любом случае.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер > vka1970 26 февраля 2019, 19:08

      Виталий, ты не прав относительно Комбарова. На листовке его физия светится в третьем ряду. Будь внимательней)).

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 26 февраля 2019, 17:26

      Осталось несколько дней до начала сезона,,,,,вот и покажите на поле кто есть кто,,,,,а языком чесать ,это наше дело болел,,,,а вы играйте и доказывайте,,,,,

      5
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 26 февраля 2019, 16:36

      Прям Денисов №2.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 26 февраля 2019, 15:57

      Вот вам и продолжение)))

      1
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2019, 15:48

      Подошла ещё одна волна идиотизма *****!

      3
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      Рейтинг: +176

      Мудакам 26 февраля 2019, 15:40

      ясно, а умные не поверят

      2
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