Ребров: «Глушаков всегда говорил с тренерами от коллектива, рисковал. В ином случае команда отдала бы его на растерзание фанатам»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров высказал мнение о капитане команды Денисе Глушакове.

Осенью прошлого года у полузащитника возник конфликт с болельщиками: фанаты посчитали его виновным в увольнении с поста главного тренера Массимо Карреры.

– В чем вообще проблема Глушакова как человека?

– Надо историю брать с низов. Вот откуда он, грубо говоря, вылез? Миллерово – маленький город. Ты растешь без отца, привыкаешь добиваться всего сам, через свой труд. Так развивается сильный характер, появляются большие амбиции и умение идти вперeд напролом. Не в смысле грязно, а просто прямым путем. И многим может не нравиться, что какой-то человек вот так прет. Приехал тут непонятно откуда, стал капитаном, голос подал. Это как игра в царя горы: того, кто залез на вершину, хотят вернуть на место. И если ты не крепко стоишь, если есть за что зацепиться, то тебя свалят гурьбой.

– Но вас-то не сваливали?

– Я – человек более спокойный. При Аленичеве, например, Серега Песьяков начал считаться основным. Это все понимали и проголосовали за Глушака. Я помогал как вице-капитан. И раз мы стали чемпионами, значит решение было принято правильно. Если что-то нужно было, мог договориться в команде, а с тренерами дела обсуждал уже Денис, у него это лучше получалось.

– Он высказывал претензии от коллектива или от себя?

– От коллектива, конечно. Он всегда ходил с посыла команды, брал на себя ответственность, рисковал, потому что должен был это делать. И, если говорить жестоко, в ином случае команда отдала бы его на растерзание болельщикам и не стала бы сопротивляться.