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    Адвокат Кокорина: «После рассмотрения дела арест могут продлить сразу на полгода»

    Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы «Зенита» Александра Кокорина, рассказал, что суд может еще раз продлить содержание футболиста в СИЗО после рассмотрения его дела по существу.

    В октябре Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в центра Москвы. 5 декабря Тверской суд столицы продлил их содержание в СИЗО до 8 февраля.

    6 февраля суд вновь продлил арест всех четверых на два месяца. Они обвиняются по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Сегодня суд отклонил апелляцию на продление ареста футболистов.

    – Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева, сказал, что юридических оснований для дальнейшего содержания под стражей нет. Ваше мнение?

    – В принципе, это действительно так, поскольку решение суда распространяется на срок до 8 апреля. Какие причины держать людей в тюрьме после этой даты? Но потом последуют новые продления.

    – Но ведь вскоре должно состояться рассмотрение дела в суде по существу.

    – Это, конечно, случится раньше 8 апреля. Дело поступит в суд приблизительно за месяц до завершения срока ареста. Судебные органы рассматривают такие вещи в течение 14 суток. Если судья, который примет дело к производству, сочтет необходимым содержание обвиняемых под стражей, то мера пресечения будет продлена сразу на полгода.

    – Это минимально возможный срок?

    – Да. Если после этого вновь потребуется продлевать меру пресечения, то уже на три месяца. Таким образом у нас построена судебная процедура.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.02.2019 14:31
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +875

      sidul1 26 февраля 2019, 18:38

      День за два сейчас идет, на суде через пол года выпустят. Их конечно по-технике закрыли. Успею подготовится к следуюшиму сезону в Ахмате.

      0
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 26 февраля 2019, 15:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Есть ли тут терпилы кто уже за этих двух утырков? Если да, то можете выходить на улицу и идти целовать ботинки депутату своровавшему у вас, менту продажному, торговцу кто вам продает овно. А когда с вами беду будет более личная то подставте вторую щеку)))))

      -5
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      Рейтинг: +1276

      Миша13 > Spartak Piter 26 февраля 2019, 17:18

      Всё в одну кучу закидал .лечи мозг..

      2
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      ...
      Рейтинг: +43

      Costazzz > Spartak Piter 26 февраля 2019, 17:51

      сам то понял, что написал?

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Spartak Piter 26 февраля 2019, 17:52

      Один ты у нас хороший,,,а люди в принципе не делятся по профессии,,,гооондон может быть и строитель и гаишник и врач и повар,,,,,,везде говнааа хватает,,,,,,,в данном случае говноммм оказались Коко и Мамай

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 26 февраля 2019, 15:10

      Я тут интересовался, по какой причине с юридической точки зрения, их могут держать, оказывается все очень просто, они богатые и на свободе могут начать подкупать свидетелей и участников... И это мне объяснил не адвокат, а мл.лейтенант... Вот такие адвокаты у Коко и Мамая, которые уверяют, что их держат не законно ))))

      2
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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > ufos73 26 февраля 2019, 15:56

      Интересно, а кто подкупил 50 свидетелей? Складывается ощущение, что во время гастролей Саши и Паши пол Москвы не спало, а лицезрело зверское избиение по национальному признаку.......

      2
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      Рейтинг: +14

      LonesomeCalf > ufos73 26 февраля 2019, 19:39

      Эээм, а для подкупа свидетелей и потерпевших обязательно оставаться на свободе? Или теперь процесс подкупа - это сугубо очное дело, и нужно всенепременно передавать бабки строго из рук в руки минуя третьих лиц? Больше скажу, технически, даже после осуждения и отправки на лесоповал они всё ещё могу влиять на судебно-следственные действия прямо, блин, из барака

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > LonesomeCalf 26 февраля 2019, 21:23

      Если тебя попросят кого то подкупить, объяснить за что ты даешь деньги и даже не быть уверен, что их вообще возьмут, но если на тебя стукнут за попытку подкупа, то посадят и надолго, ты согласишься на такое? Ведь это не твоя проблема, тебя просто попросили... А из тюрьмы все это как то труднее совершить самому

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > ilichkadr 26 февраля 2019, 21:26

      Достаточно 2, что бы забрали заявление...

      0
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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > ufos73 27 февраля 2019, 09:11

      А чтобы не забрали надо 50? Откуда столько их взялось, если на видео не больше 15 человек? Фигня это всё, дешевый спектакль для не далеких СМИ.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > ilichkadr 27 февраля 2019, 10:29

      Ну по улице еще не запретили гулять, да и кто знает сколько народу было в кафе?

      0
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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > ufos73 27 февраля 2019, 15:43

      Сдается мне, что свидетелей специально придумали..........

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > ilichkadr 27 февраля 2019, 18:20

      Зачем??? Достаточно видео, там есть все что надо! а свидетели только помешать могут...

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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > ufos73 28 февраля 2019, 09:20

      Затем, чтобы тянуть процесс как можно дольше. 16 томов дела надо же чем-то наполнить (запросы, ответы, экспертизы.....вновь открывшиеся обстоятельства и т.д. и т.п.), "творчеству" нет предела. Потом суд вынесет вердикт, осудит Сашу и Пашу на срок, равный отсидке в СИЗО. правосудие свершилось, никто никому не должен.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > ilichkadr 28 февраля 2019, 10:36

      А ты один из тех, кто считает что они и ни чего такого не сделали )) Ну понятно все

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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > ufos73 28 февраля 2019, 17:55

      Не, я один из тех, кто считает, что пора заканчивать сей юридический бедлам. Что и сколько ещё времени выяснять? На лицо злоупотребление процессуальными нормами, а адвокаты сопли жуют.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > ilichkadr 28 февраля 2019, 18:08

      И что дальше? Их признают виновными 100%, скорее всего дадут реальный срок, и тут станет вопрос, где они будут его мотать? Чем дольше сидят в СИЗО тем выше вероятность, что их отправят под домашний арест... Они *опу должны целовать следователям, на зоне коко отпустят, там отдельной камеры уже не будет...

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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > ufos73 2 марта 2019, 11:09

      Реальный срок надо чем-то обосновать. На лицо административка, синяк под глазом не тянет на легкую степень тяжести. Если и будет реальный срок, то он будет равен сроку пребывания в СИЗО.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > ilichkadr 2 марта 2019, 11:24

      Откуда тебе знать какой срок им дадут? Там и 3 могут дать... Они устроили 2 драки за пару часов, они были бухие, они не приезжали вовремя, пытались замести следы своего преступления, коко вообще под розыск попал! Все это отягощающие обстоятельства, тут уже административка не светит и штрафом не отделаются...

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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > ufos73 2 марта 2019, 13:40

      Вот увидишь, дадут реальный срок, то он будет равен сроку пребывания в СИЗО. Ежику понятно, что больший срок будет обжалован в вышестоящей инстанции. Вскроется беспредел следаков, а это Бастрыкину не надо. Дело резонансное. Если бы Паку поставил фингал условный Вася Пупкин, то всё кончилось обычным баблом.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > ilichkadr 2 марта 2019, 19:48

      Так почему ты ноешь что их долго в СИЗО держат??? Ты же сам сначала говорил, что следаки слишком долго работают... А я думаю им дадут больше чем просидели, но остаток переведут под условный, максимум домашний арест, но не посадят, поэтому и говорю, чем дольше сидят тем им же и лучше

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 26 февраля 2019, 15:09

      Тут, как в лотерее. Саша и Паша сами вытянули билетик. Вляпались. Кричи-не кричи. Иногда адвокаты находят лазейки для своих клиентов. А в этот раз обвинение постарается на полную

      3
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    • ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr 26 февраля 2019, 15:03

      Итог очевиден -СРОК! Вопрос лишь в том, будет ли он условным или реальным.

      3
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 26 февраля 2019, 15:02

      Пожизненно придётся продлять срок ареста. Дело слишком запутанное очень много в нём скрыто от видеокамер! Количество томов, неуклонно, растёт. И будет расти, пока у арестованных есть деньги.

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > vitvik 26 февраля 2019, 16:08

      Что значит пока есть???

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 26 февраля 2019, 14:37

      Какие же хреновые адвокаты и система правосудия в целом... Одни не могут доказать, что домашний арест будет всем выгоден. Другие пытаются оттянуть решение по ДРАКЕ на как можно более долгий срок.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +541

      Владимирыч > panmon 27 февраля 2019, 01:59

      Знаете, когда их закрыли, я даже немного обрадовался. Мол, будет урок зажравшимся футболистам. А сейчас уже действительно все выглядит более чем абсурдно. Могли вполне ограничиться двумя месяцами в СИЗО и штрафом, к примеру. Такое ощущение, что реально кто-то дал приказ их там как можно дольше до суда продержать, и дело на самом деле пустяковое полгода "расследовать".

      1
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      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > Владимирыч 27 февраля 2019, 11:39

      Действительно, именно так и кажется

      0
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