Адвокат Кокорина: «После рассмотрения дела арест могут продлить сразу на полгода»

Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы «Зенита» Александра Кокорина, рассказал, что суд может еще раз продлить содержание футболиста в СИЗО после рассмотрения его дела по существу.

В октябре Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в центра Москвы. 5 декабря Тверской суд столицы продлил их содержание в СИЗО до 8 февраля.

6 февраля суд вновь продлил арест всех четверых на два месяца. Они обвиняются по статьям «Побои» и «Хулиганство».

Сегодня суд отклонил апелляцию на продление ареста футболистов.

– Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева, сказал, что юридических оснований для дальнейшего содержания под стражей нет. Ваше мнение?

– В принципе, это действительно так, поскольку решение суда распространяется на срок до 8 апреля. Какие причины держать людей в тюрьме после этой даты? Но потом последуют новые продления.

– Но ведь вскоре должно состояться рассмотрение дела в суде по существу.

– Это, конечно, случится раньше 8 апреля. Дело поступит в суд приблизительно за месяц до завершения срока ареста. Судебные органы рассматривают такие вещи в течение 14 суток. Если судья, который примет дело к производству, сочтет необходимым содержание обвиняемых под стражей, то мера пресечения будет продлена сразу на полгода.

– Это минимально возможный срок?

– Да. Если после этого вновь потребуется продлевать меру пресечения, то уже на три месяца. Таким образом у нас построена судебная процедура.