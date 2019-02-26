Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Суд отклонил апелляцию на продление срока ареста Кокорина и Мамаева

    Мосгорсуд отклонил апелляцию по поводу продления ареста нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Решение от 6 февраля о продлении содержания футболистов в СИЗО-2 «Бутырка» осталось в силе.

    Ранее адвокат Кокорина Андрей Ромашов заявил, что собирается обратиться в Европейский суд по правам человека.

    • В октябре Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в центра Москвы.
    • 5 декабря Тверской суд столицы продлил их содержание в СИЗО до 8 февраля.
    • 6 февраля суд вновь на два месяца продлил арест всех четверых. Они обвиняются по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.02.2019 12:20
    Рекомендуем
    Комментарии31
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 26 февраля 2019, 18:43

      молодцы парни. не колятся....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 февраля 2019, 17:35

      В "бюрократический футбол" у нас давно научились играть на высшем уровне и не только в судах...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 26 февраля 2019, 19:25

      а как ты думал.....с этого жирнага куска,все хочуть откусить))))
      И откусят....только чуток подрихтують.....не каждый раз такая рыбёха попадается)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 26 февраля 2019, 17:12

      Путин следакам не указ?
      Вот те раз!
      Он же на днях сказал про следственные сроки,
      Нету проку?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 февраля 2019, 17:11

      Этого и следовало ожидать. Мосгорсуд непоколебим.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 26 февраля 2019, 16:43

      Чем больше адвокат п...ть будет, тем хуже будет для футболеров. Своими словами он только судей злит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6063

      rash1959 26 февраля 2019, 16:43

      Сидите, голуби, сидите...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4454

      Snek 26 февраля 2019, 16:42

      Да пусть идут в ЕСПЧ, ну реально уже бред какой-то. Никуда не годится закон, который не может работать поступательно, если наши тупицы из МВД этого не понимают, пусть им в ЕС объяснят, у тех опыта больше. А этот публичный фарс всех достал!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6063

      rash1959 > Snek 26 февраля 2019, 16:45

      Россия (нынешняя) не признаёт решений ЕСПЧ. Так куда обращаться? Раньше можно было к бандитам, они бы всё порешали за такие бабки.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище > Snek 26 февраля 2019, 17:43

      Тупицы всё понимают, и делают то, что им сказано.. Всё МВД разогнать и набрать новых, их уже ничего не спасёт..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML > rash1959 26 февраля 2019, 19:08

      Бандиты и порешали

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4454

      Snek > rash1959 27 февраля 2019, 02:19

      Откуда такая информация, что РФ не признаёт решения ЕСПЧ?
      Признаёт и выполняет, вопрос только в том, что подадут кучу апелляций и максимально затянут дело, чтобы достичь желаемого.
      Но и молчать не вариант. На лицо беспредел, чтобы продемонстрировать народу, как работает закон на всех, якобы, только выбрали для этого не самых подходящих кандидатов, да и не самое подходящее дело.
      Если бы уж хотели бы продемонстрировать, взяли бы какого-нибудь Мутко и впаяли бы ему лет 10 за развал спорта, олимпийской сборной и предательство Родины, вот тогда бы никто бы не ныл, народ был бы счастлив.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 26 февраля 2019, 16:36

      Порка удалась

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 26 февраля 2019, 16:20

      Вся суть нашей гнилой судебной системы, кумовство и коррупция. Когда есть покровители суды будут делать всё, как надо в одну сторону. Надеюсь доживу до того времени, когда полетят головы всех этих судей, чиновников и депутатов. которые ведут страну в пропасть. Всё так за гнило, что от любого их действия, решения идёт такая вонь.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Рубинище 27 февраля 2019, 02:03

      На их место придут другие. Рыба гниет с головы. Нельзя взять и поменять прогнившую коррумпированную систему в стране, которая строилась десятилетиями (если не больше).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 26 февраля 2019, 16:00

      особо опасных преступников же держат под стражей...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11