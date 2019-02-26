Суд отклонил апелляцию на продление срока ареста Кокорина и Мамаева

молодцы парни. не колятся....
Мосгорсуд отклонил апелляцию по поводу продления ареста нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Решение от 6 февраля о продлении содержания футболистов в СИЗО-2 «Бутырка» осталось в силе.
Ранее адвокат Кокорина Андрей Ромашов заявил, что собирается обратиться в Европейский суд по правам человека.
- В октябре Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в центра Москвы.
- 5 декабря Тверской суд столицы продлил их содержание в СИЗО до 8 февраля.
- 6 февраля суд вновь на два месяца продлил арест всех четверых. Они обвиняются по статьям «Побои» и «Хулиганство».