Суд отклонил апелляцию на продление срока ареста Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд отклонил апелляцию по поводу продления ареста нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Решение от 6 февраля о продлении содержания футболистов в СИЗО-2 «Бутырка» осталось в силе.

Ранее адвокат Кокорина Андрей Ромашов заявил, что собирается обратиться в Европейский суд по правам человека.